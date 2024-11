CLB Thổ Nhĩ Kỳ đột ngột chấm dứt hợp đồng với Thanh Thuý 1m93?

Xôn xao Thanh Thúy thanh lý hợp đồng với CLB Kuzeyboru

Trần Thị Thanh Thúy không được đăng ký trong danh sách thi đấu của CLB Kuzeyboru trước Sariyer tại vòng 8 giải bóng chuyền quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào khuya ngày 9/11.

Nhiều thông tin khẳng định Thanh Thúy đang thanh lý sớm hợp đồng với CLB Kuzeyboru vì bị chấn thương, ảnh hưởng đến phong độ và chuyên môn.

Không lâu sau đó, hàng loạt tin tức về việc chủ công cao 1m93 đang trao đổi về các điều khoản trong thỏa thuận để đi đến việc thanh lý hợp đồng trước hạn giữa hai bên được đăng tải rầm rộ trên các diễn đàn bóng chuyền lớn nhất Việt Nam. Trước đó, hợp đồng của Thanh Thúy được ký đến hết mùa giải 2024/2025.

Theo một số nguồn tin, lý do CLB Kuzeyboru đưa ra là Thanh Thúy vẫn đang còn chấn thương, ảnh hưởng đến việc chuyên môn lẫn phong độ không thể đáp ứng được yêu cầu ở giải đấu khắc nghiệt bậc nhất thế giới.

Thậm chí ngay đến Fanclub của Trần Thị Thanh Thuý đã đăng tải thông báo: "Sau một khoảng thời gian tập luyện và thi đấu cùng CLB Kuzeyboru do không đạt được phong độ tốt sau chấn thương, Thanh Thuý và CLB đã đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng. Cô gái của chúng ta sẽ trở về Việt Nam trong thời gian tới".

Hành trình của Thanh Thúy với bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng sẽ dừng lại.

Như vậy, dù Kuzeyboru vẫn chưa chính thức lên tiếng, rất nhiều khả năng Thanh Thúy sẽ chính thức khép lại hành trình của mình tại CLB này. Ở đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Thanh Thúy chỉ được vào sân nửa cuối set 3 và hiệp cuối trong chiến thắng 3-1 trước OK Dinamo Zagreb tại CEV Cup 2025 và chưa đầy 2 phút ở đấu trường quốc nội.

Thanh Thúy có được thi đấu giải vô địch quốc gia Việt Nam?

Thông tin Thanh Thúy đang hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng với CLB Kuzeyboru làm người hâm mộ đặt ra câu hỏi liệu rằng chủ công này có kịp trở về Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia (VĐQG) Việt Nam 2024 đang diễn ra tại Lào Cai.

Thanh Thúy sẽ không thể thi đấu ở giải VĐQG Việt Nam năm nay.

Giải đấu này đã diễn ra được 3 ngày. Trong đó, đội chủ quản của Thanh Thúy là VTV Bình Điền Long An đang thi đấu hay để nằm trong top đầu BXH. Mới nhất, đội bóng này có chiến thắng 3-1 trước Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước vào ngày 8/11 vừa qua.

Lý giải về thắc mắc trên, ông Nguyễn Trịnh Anh Phúc, nguyên Trưởng đoàn VTV Bình Điền Long An cho biết: "Thanh Thúy sẽ không thể thi đấu cho Long An ở giải quốc gia năm nay. Lý do đầu tiên là vì danh sách thi đấu của mỗi đội đã được chốt trong cuộc họp kỹ thuật trước ngày khởi tranh. Hiện không thể bổ sung".

"Bên cạnh đó, hiện Thanh Thúy chưa có thông báo chính thức cho CLB về việc hợp đồng của cô với Kuzeyboru. Nhưng nếu đúng như thông tin trên, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên để Thanh Thúy điều trị dứt điểm chấn thương", ông Phúc nói thêm.

Thanh Thúy sẽ trở lại thi đấu cho Long An sớm nhất vào đầu năm 2025.

Được biết sau khi giải VĐQG Việt Nam kết thúc, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tạm nghỉ đến hết năm 2024. Đầu năm 2025 sẽ dự kiến bắt đầu với Cúp Tứ Hùng Thanh Hóa. Trong khi đó, giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2025 sẽ khởi tranh từ tháng 3 năm sau.