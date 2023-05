CLB CAHN trội hơn CLB TP.HCM

19h15 hôm nay (21/5), trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM sẽ gặp CLB CAHN. Trước thềm trận đấu này, CLB CAHN đang tạm xếp ở vị trí thứ 5 trên BXH. Nếu có 3 điểm trên sân khách, Patrik Lê Giang và đồng đội vượt lên 2 đội đang đứng ngay trên là Bình Định và Nam Định.

Patrik Lê Giang đã cho thấy chất chơi của một đội bóng có tham vọng khi tậu dàn sao nức tiếng. Có lúc chơi chật vật nhưng nhìn chung, 11 điểm thu về sau 7 trận đấu là kết quả chấp nhận được. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng yêu cầu nhiều hơn thế nên đưa ông Flavio về dẫn dắt đội bóng để đáp ứng tham vọng này.

Người hâm mộ CLB CAHN chờ đợi màn ra mắt của HLV Flavio.



Xét về chất lượng đội hình, đội bóng ngành công an được đánh giá cao hơn nhiều so với đối phương. Ở trận đấu này, CLB CAHN tiếp tục không có sự phục vụ của Phan Văn Đức do chấn thương.

Việc V.League trải qua 2 quãng nghỉ dài là rất thuận lợi với 1 đội bóng nhiều sao như CLB CAHN. Bởi đó là quãng thời gian hữu ích cho các cầu thủ tập luyện, rèn chiến thuật để tạo nên sự kết dính, hiểu ý nhau hơn về lối đá. Đây cũng là dịp để tân HLV trưởng Flavio cho thấy tài thao lược của mình khi trước đó ông chưa có kinh nghiệm để dẫn dắt một đội bóng chơi ở các giải đấu đỉnh cao.

Mansaray phải gồng gánh CLB TP.HCM trong trận đấu khó khăn trước CLB CAHN.



CLB CAHN được đánh giá cửa trên, đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 14 pha lập công, trong lúc CLB TP.HCM là đội để lọt lưới nhiều nhất với 14 bàn thua. Đối đầu với hàng công mạnh như CLB CAHN, CLB TP.HCM chắc chắn phải chú trọng nhiều hơn đến khâu phòng ngự mới mong không bị thủng lưới.

HLV Vũ Tiến Thành không thể điền tên Võ Huy Toàn và Đào Quốc Gia vào danh sách đăng ký thi đấu do đã nhận đủ thẻ phạt.