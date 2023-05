VFF "mở đường", HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt CLB CAHN?

Mới đây, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã bổ nhiệm ông Trần Minh Chiến làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội tuyển U17 Việt Nam bên cạnh 2 trợ lý cũ là Trần Đức Cường và Lê Tấn Tài. Sắp tới, U17 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra ở Thái Lan từ ngày 15/6 đến 2/7.

HLV Hoàng Anh Tuấn sắp dẫn dắt CLB CAHN? Ảnh: VFF.

Với động thái này, rất có thể VFF sẽ chấp thuận để HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt CLB CAHN trong thời gian tới. Hiện tại, nhà cầm quân 55 tuổi đang được đội chủ sân Hàng Đẫy nhắm tới để thay HLV Paulo Foiani.

Ông Hoàng Anh Tuấn đã có bằng HLV FIFA Pro. Đồng thời, ông từng thành công khi dẫn dắt các lứa trẻ của Việt Nam, đặc biệt là U19 và U20. Bên cạnh đó, nhà cầm quân quê Khánh Hoà còn theo đuổi lối chơi tấn công nên hoàn toàn phù hợp với CLB CAHN.

Nếu HLV Hoàng Anh Tuấn chuyển sang dẫn dắt CLB CAHN, ông Trần Minh Chiến hoàn toàn đủ sức thay thế để dẫn dắt U17, U19 Việt Nam.

Real gia hạn hợp đồng với Kroos

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết, Real Madrid đã hoàn tất thủ tục gia hạn hợp đồng với tiền vệ Toni Kroos tới tháng 6/2024. Sắp tới, đôi bên sẽ chính thức công bố bản giao kèo này.

Lautaro Martinez lọt vào tầm ngắm của M.U

Lautaro Martinez. Ảnh: Getty.

Theo Football Insider, nếu thất bại trong việc thuyết phục Tottenham bán tiền đạo Harry Kane, M.U sẽ chuyển hướng sang chân sút Lautaro Martinez. Ngôi sao 25 tuổi đã ghi 95 bàn sau 228 trận cho Inter Milan và được định giá 70 triệu bảng.

HLV Lampard chỉ ra điểm yếu của Chelsea

HLV Frank Lampard cho rằng, điểm yếu lớn nhất của Chelsea hiện nay là sự thiếu nhất quán và không đoàn kết trong nội bộ. Chiến lược gia người Anh hy vọng rằng, điều đó sẽ sớm được cải thiện trong thời gian tới. Rạng sáng mai (3/5, giờ Việt Nam), "The Blues" sẽ có cuộc tiếp đón Arsenal.

HLV Feyenoord lọt vào tầm ngắm của Tottenham

HLV Arne Slot. Ảnh: Getty.

Bên cạnh Julian Nagelsmann (tự do) và Luis Enrique (tự do), Chủ tịch Daniel Levy đang xem HLV Arne Slot của Feyenoord là ứng cử viên sáng giá để dẫn dắt Tottenham khi mùa giải 2022/23 hạ màn. Hiện tại, "The Spurs" đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Ryan Mason.