CLIP: Bắt tạm giam gã đàn ông tiếp tay cho người Trung Quốc vượt biên

Ngày 24-5, sau khi Nguyễn Minh Tý (SN 1984; ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) hết hạn cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng này về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Qua kết quả điều tra, vào ngày 15-4, Tý được một đối tượng khác thuê đưa nhóm người nước ngoài qua biên giới Campuchia thông qua tuyến biên giới thuộc TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với giá 4 triệu đồng.

Sáng hôm sau, Tý lái ôtô đến TP Long Xuyên, tỉnh An Giang rước 4 người Trung Quốc rồi chở đến nghỉ tại một khách sạn thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Đến 21 giờ cùng ngày, Tý chở 4 người Trung Quốc nói trên đến phường Pháo Đài, TP Hà Tiên rồi giao lại cho một người đàn ông. Khi 4 người Trung Quốc vừa xuống vỏ lãi thì lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ Tý cùng phương tiện là chiếc ôtô; còn người đàn ông đã nhanh chóng chở 4 người Trung Quốc chạy ra biển, hướng sang Campuchia tẩu thoát.

Sau đó, Tý được đưa vào khu cách ly tập trung cho đến ngày bị bắt.