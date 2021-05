CLIP: Cảnh sát nổ súng bắt đối tượng buôn bán ma túy như phim hành động

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Hạ Bá Chù (SN 1987, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Trước đó, Hạ Bá Chù bị bắt khi đang vận chuyển 5 kg ma túy đá.



Các trinh sát không chế đối tượng Hạ Bá Chù. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về huyện Kỳ Sơn rồi chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Chuyên án 777C nhanh chóng được xác lập để đấu tranh triệt xóa.

Tối 27/4, nhận được thông tin các đối tượng sẽ thực hiện một đợt giao dịch ma túy lớn nên ban chuyên án quyết định phá án.

Video clip sự việc

Khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, tại địa phận bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn Nghệ An, khi phát hiện đối tượng nghi vấn mang theo ma túy xuất hiện đứng bên quốc lộ 7 chờ giao hàng, các trinh sát đã xông đến khống chế đối tượng, thu giữ 5 kg ma túy dạng đá.

Trong lúc bắt giữ, do đối tượng chống cự quyết liệt nên các trinh sát đã nổ nhiều phát súng để trấn áp.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để đấu tranh mở rộng chuyên án này.