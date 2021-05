CLIP: Đang ở nhà, người phụ nữ góa chồng bị hai người đàn ông xông vào đánh đập dã man

Đang ở nhà, người phụ nữ góa chồng bị hai người đàn ông xông vào đánh đập dã man

Qua tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào tối 20-5, tại nhà chị N.T.V, 29 tuổi, ở thôn Phục Thiện, xã Phước Quang. Theo Công an xã Phước Quang, tối hôm xảy ra vụ việc, khi chị V. đang ngồi ở nhà cùng hai con nhỏ và một người cháu thì có hai người anh bên chồng là L.V.T và T.V.L (cùng ngụ thôn Định Thiện Tây, xã Phước Quang) xông vào hành hung, đánh đập.

Sau khi bị đánh, chị V. đến hội trường thôn để báo cáo vụ việc với trưởng thôn và công an viên. Thời điểm này, trên trán chị V. có vết bầm, mí mắt chảy máu… Công an viên đã lập biên bản ban đầu về vụ việc và điện báo với công an xã. Ngay sau khi trình báo xong, chị V. được gia đình đưa đến bệnh viện để điều trị, đến nay vẫn chưa về nhà.

Ông Đoàn Văn Điệp, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Quang, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc hai người đàn ông hành hung chị N.T.V, chính quyền địa phương đã giao công an xã xác minh, điều tra để xử lý. Trong khi công an xã đang xác minh vụ việc thì clip được tung lên mạng xã hội.

Được biết, chị N.T.V có hoàn cảnh rất khó khăn với nghề bán vé số và làm nông. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, chồng chị V. mất do tai nạn giao thông nên cuộc sống gia đình chị càng khó khăn hơn.