Clip: Dừng xe mua bánh kem, một phụ nữ bị dàn cảnh cướp hơn 30 triệu đồng

Ngày 25/12, một clip dàn cảnh cướp tài sản đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Qua xác minh, vụ việc này xảy ra trước tiệm bánh kem trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM.

Clip nhóm người dàn cảnh cướp tài sản

Theo chia sẻ của chị P.H.T. (ngụ huyện Nhà Bè) – người phụ nữ bị dàn cảnh cướp trong clip, khoảng 7h ngày 23/12, chị T. chạy xe máy đến tiệm bánh kem trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM) để đặt bánh.

Khi dừng xe trước tiệm bánh thì có nhóm khoảng 3-5 người chạy xe máy đến, áp sát và bao quanh xe chị T. Lúc này, một nam thanh niên vờ để xe va vào đuôi xe nên chị T. quay người về phía sau để nhìn. Lập tức, người phụ nữ đi cùng lợi dụng lúc chị T. mất cảnh giác, nhanh tay lấy trộm chiếc túi chị T. treo trên xe. Sau đó, người này leo lên xe đồng bọn chờ sẵn rồi rời đi.

Chị T. cho biết, tài sản bị kẻ gian trộm mất gồm một chiếc điện thoại IPhone 11 ProMax và một số tiền mặt. Tổng giá trị tài sản hơn 30 triệu đồng. Tuy nhiên, chị T. không trình báo công an.

Liên quan vụ việc này, Công an xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) cho biết vẫn chưa nhận được trình báo của nạn nhân. Sau khi nắm bắt thông tin, Công an cho biết sẽ kiểm tra, rà soát lại vụ việc để làm rõ.

Đồng thời, Công an xã Phước Kiển khuyến cáo, khi xảy ra sự việc trộm cắp, người dân cần đến công an địa phương trình báo. Đây cũng là cơ sở để xử lý các đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.