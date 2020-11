Clip: Liên tiếp 2 vụ nổ súng tại Bắc Trà My, nhiều người thương vong

Nổ súng tại Bắc Trà My, Quảng Nam

Công an huyện Bắc Trà My cho hay qua thu thập các chứng cứ, bước đầu cơ quan điều tra xác định đối tượng Đỗ Xuân Hải (SN 1975; trú thôn Dương Thạch, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) là nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến ông Nguyễn Thành Tại (SN 1971; ngụ cùng thôn) tử vong. Hiện đối tượng Hải đã rời khỏi địa phương.

Lực lượng công an đã thu giữ 2 khẩu súng kíp (loại súng người dân miền núi thường cất giấu dùng để săn bắn động vật) tại 2 nơi xảy ra các vụ nổ súng. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhận định khả năng một đối tượng gây ra 2 vụ nổ súng này.