Clip: Nguyễn Trần Thành Tự nói gì về huyền thoại Efren Reyes sau chiến thắng tại SEA Games 31

Chiều 18/5, tại nhà thi đấu quận Hà Đông (Hà Nội) đã diễn ra trận thi đấu bán kết carom 1 băng của môn billiards - snooker và chung kết pool 9 bi nam. Vào lúc 14 giờ, ở trận bán kết nội dung carom 1 băng, tay cơ Nguyễn Trần Thanh Tự của Việt Nam đối đầu với huyền thoại Efren Reyes (Philippines).

Trong trận đấu, cơ thủ người Philippines có 3 cơ 5 điểm, 1 cơ 10 điểm và 1 cơ 13 điểm. Nguyễn Trần Thanh Tự tỏ ra lấn lướt với 1 cơ 5 điểm, 1 cơ 6 điểm, 1 cơ 7 điểm, 1 cơ 8 điểm, 1 cơ 14 điểm, 1 cơ 16 điểm và 1 cơ 17 điểm.

Kết quả chung cuộc, tay cơ Nguyễn Trần Thanh Tự của Việt Nam đã hạ huyền thoại billiards Philippines Efren Reyes với tỷ số 100-55 ở bán kết carom 1 băng của billiards - snooker SEA Games 31. Như vậy, chung kết carom 1 băng sẽ là cuộc so tài giữa 2 cơ thủ chủ nhà là Nguyễn Trần Thanh Tự với Phạm Quốc Tuấn.

Chia sẻ với PV sau trận đấu, cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự cho biết, được thi đấu cùng với huyền thoại Efren Reyes là điều rất hạnh phúc và may mắn. "Đây không phải là sở trường của bác Efren Reyes nên tôi có một chiến thắng khá dễ dàng, nhờ có được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nên tôi thi đấu rất thoải mái và bác Efren Reyes cũng vậy", Nguyễn Trần Thanh Tự chia sẻ.

Sau đây là một số hình ảnh của cơ thủ Nguyễn Trần Than Tự trong trận đấu chiều nay: