Bé gái 8 tuổi bị máy múc cán tử vong trên đường đi học ở Hà Nội

Bé gái 8 tuổi bị máy múc cán tử vong trên đường đi học tại Hà Nội. Nguồn: Người Đưa Tin

Sự việc xảy ra vào 7h30 ngày 14/11, tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trong clip, một bé gái đang đạp xe trên đường thì bất ngờ bị chiếc máy múc chạy cùng chiều tông trúng, cán qua người. Hậu quả khiến bé gái tử vong. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Được biết, nạn nhân là cháu K.T.D. (8 tuổi, ở Hà Nội).

Trao đổi với PV, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: "Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT-TT, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, cùng người dân đưa cháu bé đi cấp cứu, tuy nhiên bé gái sau đó đã tử vong tại bệnh viện".

Cũng theo vị này, sau khi gây ra tai nạn, tài xế máy múc đã tới cơ quan công an trình diện. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Bắc Từ Liêm đã thụ lý điều tra.

Khoảnh khắc người dân chung tay cứu người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn tại Hòa Bình

Khoảnh khắc người dân chung tay cứu người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn tại Hòa Bình. Nguồn: Sức Khoẻ và Đời Sống

Trao đổi với PV trong chiều ngày 14/11, đại diện UBND phường Thống Nhất (thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) xác nhận thông tin về 1 vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên địa bàn trong sáng cùng ngày.

Theo đó, vào khoảng 9h30 sáng ngày 14/11, tại Dốc Cun (Quốc lộ 6, đoạn đi qua phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 15C-135.xx kéo theo sơmi rơ mooc BKS 15R-012.xx do Vũ Đức T. (sinh năm 1979, trú tại Hải Phòng) điều khiển đi hướng Sơn La - Hà Nội với xe ô tô đi phía trước cùng chiều BKS 28A-003.xx do ông Phạm Văn N. (sinh năm 1970, trú tại phường Hữu Nghị, Hòa Bình) điều khiển. Pha và chạm mạnh đã tạo ra nhiều vụ va chạm liên tiếp sau đó.

Sau hàng loạt va chạm, phương tiện BKS 15C-135.xx kéo theo sơmi rơ mooc BKS 15R-012.xx mới dừng lại hoàn toàn (lúc này phần sơmi rơ mooc đã trượt xuống dưới vách núi, đầu xe ô tô vẫn bám trên đường).



Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Bùi Thị Nh. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hòa Bình, các xe ô tô và xe mô tô bị hư hỏng. Vụ tai nạn giao thông liên hoàn cũng đã khiến các phương tiện di chuyển trên tuyến Quốc lộ 6 bị ảnh hưởng, giao thông ùn tắc cục bộ, chỉ có thể di chuyển 1 làn và phải nhích từng chút một.

Phải đến hơn 15h chiều 14/11, các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn mới được cẩu khỏi hiện trường. Giao thông qua khu vực vì thế cũng đã trở lại bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, làm rõ.

Ô tô tải lao vào cột đèn, tài xế may mắn thoát nạn

Ô tô tải lao vào cột đèn, tài xế may mắn thoát nạn. Nguồn: Pháp luật TP.HCM

Rạng sáng 15/11, ô tô tải mang BKS 50H – 012.xx lưu thông trên tuyến quốc lộ 62. Khi đến địa bàn thuộc địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An, theo hướng từ Mộc Hóa về TP.Tân An thì chiếc ô tô tải lao lên dải phân cách, tông thẳng vào trụ đèn đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Hậu quả vụ tai nạn làm phần đầu xe bị hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn, cánh cửa phụ bung ra, tài xế may mắn thoát nạn ra ngoài.

Theo người dân chứng kiến, khoảng gần 5 giờ sáng nay nghe một tiếng động lớn, khi chạy ra thì thấy chiếc xe tải tông vào trụ đèn, chiếc xe bị hư hỏng phần đầu, tài xế khi ra ngoài có chút hoảng loạn.

Hiện vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng TP.Tân An tiếp tục điều tra làm rõ.

Đang lái xe thì gặp nhóm phụ nữ tập múa giữa đường, tài xế có phản ứng nhận nhiều lời khen

Đang lái xe thì gặp nhóm phụ nữ tập múa giữa đường, tài xế có phản ứng nhận nhiều lời khen. Nguồn: Saostar

Mới đây, trên một diễn đàn giao thông vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống "dở khóc dở cười" của một tài xế ô tô, nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng.



Theo đoạn clip ghi lại, nam tài xế điều khiển xe ô tô đi vào con đường đông dân cư. Đang đi, tài xế bất ngờ gặp một nhóm phụ nữ trung niên đang tập múa... ở giữa đường.



Đáng nói, dù thấy xe ô tô đi đến nhưng nhóm phụ nữ này vẫn tỏ ra khá thản nhiên và không có ý định nhường đường. Họ vẫn tiếp tục với bài múa của mình, còn nam tài xế đành bất lực mở đèn xe rồi xem văn nghệ miễn phí.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến được cư dân mạng đưa ra bàn luận xoay quanh tình huống này.

Theo đó, nhiều người dành lời ngợi khen đến nam tài xế bởi anh khá bình tĩnh và vui tính khi chấp nhận nhường đường cho nhóm phụ nữ tập văn nghệ. Thế nhưng, một bộ phận ý kiến khác lại tỏ ra ngán ngẩm với nhóm phụ nữ này, bởi lẽ, đây là đường đi của các phương tiện giao thông, việc họ tập múa ở nơi đây vốn dĩ không phù hợp và gây ra nhiều nguy hiểm.

Chưa kể, khi có phương tiện đi ngang qua, nhóm phụ nữ vẫn không nhường đường thì đây là hành động vô ý thức. Nếu gặp những tài xế nóng tính, không giữ được bình tĩnh, rất có thể sẽ xảy ra trường hợp cự cãi mất vui.

Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng.