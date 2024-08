Clip NÓNG 24h: Bé trai 12 tuổi bị hành hung giữa phố ở Hà Nội

Bé trai 12 tuổi bị hành hung giữa phố ở Hà Nội

Theo thông tin anh T. cung cấp, khoảng 17 giờ ngày 18/8, con trai anh là cháu M. (12 tuổi) chơi bóng cùng các bạn tại chung cư New Horison City (phường Mai Động, Hà Nội). Trong quá trình tranh bóng, 2 đội có xảy ra tranh cãi, dẫn đến xô xát.



Sau đó, đội của cháu M. chuyển sang chơi ở khu vực khác, đội còn lại bỏ về. Sau đó, 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi đi xe máy đến hành hung cháu M. trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo anh T., con anh được bạn chở về nhà trong tình trạng máu chảy rất nhiều, rách vùng đầu, nhiều thương tích phần mềm trên mặt, cổ, vai, tay…

Gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu, khâu vết thương dài 3 mũi ở vùng mắt. Hiện, cháu M. vẫn trong tình trạng đau đầu và nhiều vùng trên cơ thể, thỉnh thoảng chóng mặt buồn nôn, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi...

Tối 18/8, gia đình anh T. đã làm đơn trình báo Công an phường Mai Động kèm theo hình ảnh và video camera chung cư ghi lại toàn bộ vụ việc. Trong khi đó, 1 cán bộ Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai) cho biết, đã nhận được đơn trình báo và xử lý hồ sơ chuyển lên Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai để xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Xe đầu kéo bốc cháy trên đường đèo QL20

Xe đầu kéo phát lửa thiêu rụi cabin khi đang đi trên đèo Chuối qua quốc lộ 20. Nguồn: OFFB

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h20 sáng 22/8 tại Km 81+500 QL20 đoạn qua đèo Chuối, thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng)

Thời điểm này, xe đầu kéo BKS 92C-134.28 kéo theo rơ-moóc 92R-004.17, do tài xế Vũ Văn Hậu (35 tuổi, ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đi từ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng về phía Đồng Nai.

Khi xe đến lý trình trên, người đi đường phát hiện ngọn lửa bốc cháy dưới gầm cabin nên đã hô hoán tài xế mở cửa thoát ra ngoài.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao trùm toàn bộ đầu xe, tài xế và nhiều người đi đường đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PC&CC Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều xe chữa cháy cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ để dập lửa.

Xe máy bất ngờ rơi ra khỏi ô tô giữa đường

Xe máy bất ngờ rơi ra khỏi ô tô giữa đường. Nguồn: OFFB

Tình huống diễn ra vào ngày 22/8 trên đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh và được camera hành trình của xe phía sau ghi lại.

Việc chằng buộc hàng hóa không cẩn thận đã dẫn đến một tình huống giao thông "dở khóc dở cười" trên đường.

Video cho thấy khi đèn tín hiệu giao thông chuyển từ màu đỏ sang xanh, chiếc xe tải van chuẩn bị xuất phát thì cửa hậu bật mở và chiếc xe máy điện bên trong thùng xe rơi xuống đường.

2 nữ sinh định nổ xe máy đi học, camera ghi lại cảnh dở khóc dở cười

2 nữ sinh định nổ xe máy đi học, camera ghi lại cảnh dở khóc dở cười. Nguồn: Tạp chí SaoStar

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của 2 nữ sinh trong lúc đi học nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng.

Theo đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh nhà dân, 2 nữ sinh ngồi lên máy, vừa định về số để chạy đi thì bánh xe đằng trước bất ngờ rơi ra. 2 nữ sinh được phen hốt hoảng trước sự cố bất ngờ này.

Ngay sau đó, cả hai liền xuống xe để kiểm tra tình hình. Dân tình thì được phen cười ngất trước khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của 2 cô gái này.

Sự việc diễn ra hôm 21/8 và được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.