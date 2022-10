Clip NÓNG 24h: Bức xúc người đàn ông cản trở xe cứu thương đi đón người bệnh

Bức xúc người đàn ông cản trở xe cứu thương đi đón người bệnh

Xác minh người đàn ông cản trở xe cứu thương đi đón người bệnh. Nguồn: Báo Người lao động

Tối 30/10, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang xác minh, làm rõ thông tin một người đàn ông cản đường xe cứu thương. Theo đó, chiều cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh người đàn ông cản đường xe cứu thương đang bật còi hú xin ưu tiên để đi đón người bệnh. Người này không chỉ chạy lạng lách trước đầu xe, mà còn xuống xe chửi bới tài xế, rồi dùng tay đập cửa kính xe. Đoạn clip cũng ghi lại cảnh xe chạy đến nhà dân đưa cụ bà sức khỏe yếu đi cấp cứu.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động khó hiểu của người đàn ông này. Qua tìm hiểu, người đăng tải clip là anh N.C.C, tài xế xe cứu thương dịch vụ ở Bình Dương. Vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, anh nhận được cuộc gọi có trường hợp bệnh nặng ở xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cần đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nên đã lấy xe đi đón và bật còi hú. Khi xe cứu thương đến cầu Lễ Trang thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo thì một người đàn ông đi trước cản đường, yêu cầu tắt còi. Theo anh N.C.C, người đàn ông này có vẻ không tỉnh táo, có thể đã sử dụng rượu bia nên mới có hành động cản trở.

N.C.C cho biết anh chia sẻ clip lên mạng xã hội với mong muốn công an nhắc nhở, răn đe bởi nếu trường hợp bệnh nhân trở nặng nhưng không kịp thời đưa đi cấp cứu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Xôn xao clip nữ thiếu tá công an lái ôtô gây tai nạn ở Gia Lai

Xôn xao clip nữ thiếu tá công an lái ôtô gây tai nạn. Nguồn: MXH

Tối 28/10, tại ngã ba giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Nguyễn Viết Xuân (TP Pleiku, Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, xe hơi năm chỗ màu trắng do một phụ nữ điều khiển va chạm với một xe máy. Sau đó, người phụ nữ này lùi xe và tiếp tục va chạm với ôtô khác.

Đáng chú ý, trong clip được quay vào thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ mặc sắc phục công an, đeo quân hàm thiếu tá đã có biểu hiện say xỉn, ói ra người. Khi một người dân hỏi "chị say rồi đúng không", người phụ nữ này trả lời "dạ".

Được biết, người phụ nữ trong clip vụ việc là thiếu tá T.T.L., hiện đang công tác tại Công an huyện Đắk Đoa. Lúc xảy ra tai nạn giao thông, một số người dân đã quay lại clip sau đó phát trên mạng.

Hiện công an huyện này đang chờ kết luận nguyên nhân vụ tai nạn giao thông từ Công an TP.Pleiku để có cơ sở xử lý theo quy định của ngành.

Nhiều người cố tình rung lắc, giậm nhảy trong vụ sập cầu Ấn Độ

Nhiều người cố tình rung lắc, giậm nhảy trong vụ sập cầu Ấn Độ. Nguồn: NDTV

Tính đến sáng 31/10, số người thiệt mạng vì vụ sập cầu treo bắc qua sông Machchu, thị trấn Morbi, bang Gujarat đã lên tới 91. Theo kênh NDTV, vẫn còn có khoảng 100 người mất tích. Trong số những người thiệt mạng có rất nhiều phụ nữ và trẻ em.

Trong đoạn video ghi lại một phần cây cầu trước khi bị sập được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy, nhiều bạn trẻ đã đá vào dây văng, rung lắc, giậm mạnh để dọa những người khác trên cầu. Một người sống sót là anh Mehul Raval cho biết, khi sự việc xảy ra trên cầu có khoảng 300 người. Theo thông tin từ NDTV, lúc bị sập, cầu chứa khoảng 500 người.

Bàn thắng như Messi của Hùng Dũng vào lưới CLB Hải Phòng gây bão MXH

Bàn thắng như Messi của Hùng Dũng vào lưới CLB SHB Đà Nẵng. Nguồn: Onsport

Trên sân nhà, CLB Hà Nội thi đấu không thực sự hay nhưng vẫn biết cách giành trọn 3 điểm trước Đà Nẵng. Phút 64, SHB Đà Nẵng bất ngờ có cơ hội gỡ hòa. Tuy nhiên, ngoại binh Junior lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở khoảng cách 8m trong sự nối tiếp và ngao ngán của HLV Phan Thanh Hùng. Đội bóng sông Hàn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất từ đầu trận và phải trả giá vài phút sau đó. Lucao đánh đầu ngược chiến thuật để Hùng Dũng lao xuống, tâng bóng qua đầu thủ môn Văn Biểu nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng của Hùng Dũng được người hâm mộ ví như bàn thắng của Messi vì kỹ năng khiển bóng điêu luyện. Trận thắng này giúp đội chủ sân Hàng Đẫy tiến gần hơn tới chức vô địch.