Clip NÓNG 24h: Thiên Ân khóc nghẹn khi out khỏi top 10, Thùy Tiên ôm chặt đàn em an ủi

Thiên Ân khóc nghẹn khi dừng chân top 20, Thùy Tiên ôm chặt đàn em an ủi. Nguồn: MXH

Chung kết Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) diễn ra tối qua 25/10 tại Indonesia. Đoàn Thiên Ân đại diện Việt Nam đã có những phần tranh tài hết sức gay cấn cùng 67 thí sinh khác đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Thiên Ân cũng là người đầu tiên được xướng tên vào Top 20 nhờ thắng giải Country’s Power of the year. Thế nhưng người đẹp đã phải dừng chân tại đây khi không được gọi tên vào top 10. Bật khóc trong hậu trường, Thiên Ân cũng nghẹn ngào vì cô tin mình có thể tiến xa hơn nữa. Cô ôm Thùy Tiên khóc: “Em không tin mình out top 10”. Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Thùy Tiên cũng nhẹ nhàng vỗ vai động viên đàn em: “Em đã cố gắng hết sức rồi, không sao hết”. Nhiều khán giả Việt Nam cũng xúc động khi chứng kiến cảnh này.

Say rượu ngã ra đường, người đàn ông để xe tự trôi vô tình đoạt mạng cụ bà 70 tuổi. Nguồn: Tạp chí SaoStar

Cụ thể, sự việc xảy ra vào lúc 5h sáng 25/10 và được camera an ninh xung quanh ghi lại. Thời điểm đó, một người đàn ông điều khiển xe máy với tốc độ cao, do không kiểm soát được tay lái nên ngã úp mặt xuống đường.

Đáng chú ý, xảy ra tai nạn nhưng chiếc xe bị kẹt tay ga, vẫn tiếp tục lao vun vút dù không có người điều khiển. Chiếc xe lao như bay qua ngã tư đông người đang họp chợ và không có dấu hiệu dừng lại. Sau đó, xe mất lái quẹo vào cửa nhà dân và va vào 1 cụ bà đang ngồi trên vỉa hè bán hàng. Cú tông mạnh khiến cụ bà 70 tuổi không qua khỏi.

Camera ghi cảnh bẻ trộm gương ôtô ở TP.HCM. Nguồn: Zing

Sự việc xảy ra rạng sáng 21/10, trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM. Thời điểm này, một người đàn ông đi xe máy đến khu vực trên rồi dừng lại. Sau một hồi quan sát, người đàn ông tiến đến chiếc ô tô và chỉ trong ít phút, 2 chiếc gương đã bị tên trộm "xử lý" nhanh gọn. Được biết chủ nhân của chiếc ô tô hiện đã trình báo sự việc lên công an phường. 2 chiếc gương có giá trị khoảng 20 triệu VNĐ.

Người đàn ông bẩn nhất thế giới qua đời. Nguồn: Daily mail

Hãng thông tấn IRNA đưa tin, ông Amou Haji qua đời ngày 23/10 ở làng Dejgah, tỉnh Fars, phía nam Iran. Truyền thông địa phương cho biết, ông Haji - người dính đầy nhọ nồi và sống trong một cái lán bằng gạch than xỉ đã không tắm bằng nước hay xà phòng trong khoảng 67 năm. Ông Haji từng nói, ông không tắm vì sợ việc đó làm ông ốm và đem lại những điều không may. Tuy nhiên, cách đây vài tháng, dân làng đã thuyết phục ông tắm rửa lần đầu tiên. "Rồi sau đó không lâu, ông Haji bị ốm và qua đời". Một số dân làng cho hay, ông Haji từng trải qua những tổn thương về tình cảm khi trẻ, khiến ông không muốn tắm rửa và sống cô độc. Sau khi ông Haji qua đời, kỷ lục không chính thức thuộc về một nam giới Ấn Độ, người cũng không tắm trong hầu hết cuộc đời.