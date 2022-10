Clip NÓNG 24h: Camera ghi cảnh xe tải vượt đèn đỏ tông hàng loạt phương tiện, 1 thai phụ tử vong

Camera ghi cảnh xe tải vượt đèn đỏ tông hàng loạt phương tiện, 1 phụ nữ mang thai tử vong

Camera ghi cảnh xe tải vượt đèn đỏ tông hàng loạt phương tiện, một phụ nữ mang thai tử vong. Nguồn: MXHGT

Theo camera an ninh, lúc 10h50 trưa nay 22/10, xe tải BS: 61H-084.81 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng TP.Dĩ An đi TP.Thuận An. Khi đến giao lộ với đường Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì xe tải vượt đèn đỏ tông vào 2 xe máy đang dừng chờ đèn phía trước. Trong đó, 1 người đàn ông ngã ra ngoài nên thoát chết, chiếc xe máy còn lại do chị Nguyễn Thị Trúc L (32 tuổi, quê An Giang, đang mang thai tháng thứ 6) điều khiển chở con gái 5 tuổi. Va chạm làm cho 2 mẹ con bị xe tải cuốn dưới gầm, người mẹ bị xe tải cán tử vong tại chỗ, người con gái lọt giữa gầm xe nên may mắn thoát chết. Sau đó chiếc xe tải tiếp tục lao về trước tông vào một xe tải và một xe máy khác đang băng qua đường, phương tiện này chỉ chịu dừng lại khi tông vào dải phân cách.

Vụ tai nạn liên hoàn làm 2 xe máy, hai xe tải nằm ngổn ngang giữa đường. Riêng người đàn ông thoát chết sau đó đã rời khỏi hiện trường. Còn tài xế tới Công an phường Tân Bình trình diện.

Nhận thông tin, Công an TP Dĩ An có mặt phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Người nhà cho hay chị L vừa kết hôn được ít ngày, đang trên đường chở con gái riêng đi thăm người em ruột thì gặp nạn.

Kiểm lâm dừng xe tải, một "người lạ" lao vào hành hung lái xe

Kiểm lâm dừng xe tải, một "người lạ" lao vào hành hung lái xe. Nguồn: Báo Người Lao Động

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video clip ghi lại sự việc một tổ công tác kiểm lâm ở tỉnh Nghệ An đi xe biển xanh BKS 37A - 1533 đang dừng kiểm tra 1 xe ô tô tải tại đường tránh Vinh, thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Trong lúc hai bên đang nói chuyện thì một người mặc quần áo dân thường đứng giữa 2 cán bộ kiểm lâm nhảy vào tát người trên xe tải. Thấy vậy, một người ở trên xe tải liền lao vào xô xát với người mặc quần áo dân thường kia rồi lên xe đóng cửa và cho rằng cán bộ kiểm lâm gọi người tới đánh dân.

Đoạn clip đăng tải đã thu hút rất nhiều người theo dõi, đồng thời cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Được biết, lực lượng kiểm lâm trong đoạn clip là đội Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo của kiểm lâm, nguyên nhân dẫn tới ẩu đả là do một số người dân đứng xem bức xúc với thái độ của tài xế và phụ xe nên đã không giữ được bình tĩnh dẫn đến xô xát

Tên trộm xe máy có hành động kỳ quặc trong đêm khiến ai cũng phải bật cười

Tên trộm xe máy có hành động kỳ quặc trong đêm khiến ai cũng phải bật cười. Nguồn: MXH

Theo clip, vào lúc 3h53' sáng 20/10, trên một con ngõ nhỏ im ắng xuất hiện 2 thanh niên phóng xe máy đi tới. Sau khi lượn vòng thám thính, người ngồi sau đi xuống tiến lại cánh cổng định cắt khóa. Thế nhưng, trước khi cắt tên này bỗng quỳ sụp xuống và ''lạy sống'' đồng bọn đi cùng.

Hì hục cắt xong khóa cổng, 2 tên trộm bàn bạc rồi lại lên xe máy đi thám thính xung quanh. Khoảng 7 phút sau, chúng lại quay lại khu vực cổng nhà dân vừa bị cắt trộm khóa. Đối tượng thực hiện cắt khóa lúc trước tiếp tục nhẹ nhàng mở hé cổng, tên còn lại quay xe máy. Bỗng thanh niên áo trắng lại tiến tới cầm "đồ nghề đạo chích" của mình gõ thật mạnh vào đầu áo đen rồi mới quay lại mở cổng và dắt chiếc xe máy SH màu trắng. Sau đó, 2 tên tẩu thoát nhẹ nhàng trong đêm.

Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cư dân mạng.

Kỳ lạ cá "cụt đầu" vẫn sống dù mất mắt và miệng

Kỳ lạ cá "cụt đầu" vẫn sống dù mất mắt và miệng. Nguồn: Người đưa tin

Mới đây, Newsflare đăng tải đoạn video quay tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào ngày 18/10 cho thấy một con cá Channa Barca (cá lóc Hoàng đế) với miệng và mắt thối vẫn di chuyển trong ao sau khi chủ của nó là ông Liu chạm vào nó.

Theo Liu, con cá đã đánh nhau với những con cá khác trong bể và phần đầu bị thương của nó đã bị nhiễm trùng. Vì vậy, ông đã lấy con cá ra khỏi bể và đặt nó vào một cái ao để xử lý.

Con cá này đã sống trong ao khoảng 8 ngày và nó vẫn còn sống. Ông Liu đang giúp chữa trị và hy vọng rằng nó có thể phục hồi càng sớm càng tốt.