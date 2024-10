Clip NÓNG 24h: Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc trước tai nạn trên Đại lộ Thăng Long khiến tài xế tử vong

Hà Nội: Khoảnh khắc tai nạn thảm khốc trên Đại lộ Thăng Long khiến tài xế tử vong

Khoảnh khắc tai nạn thảm khốc trên Đại lộ Thăng Long khiến tài xế tử vong. Nguồn: Vietnamplus

Theo hình ảnh được camera hành trình của xe tải mang BKS 29H- 631.XX ghi lại cho thấy, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 13/10, chiếc xe tải đang di chuyển trên Đại lộ Thăng Long hướng trung tâm thành phố đi ngoại thành.

Khi đi qua đoạn đường thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, xe tải bất ngờ từ từ chuyển làn sang phải, sau đó lao thẳng vào đuôi một xe tải khác mang BKS 29K- 136.XX đang đỗ trong làn khẩn cấp.

Va chạm mạnh khiến phần đầu xe có gắn camera hành trình biến dạng nặng, tài xế mắc kẹt bên trong cabin.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm đưa người bị nạn ra bên ngoài.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, tài xế xe tải 29H- 631.XX tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang điều tra làm rõ

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tài xế taxi mở cửa bất ngờ khiến người phụ nữ tử vong

Tài xế taxi mở cửa bất ngờ khiến người phụ nữ tử vong tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn: Người Lao Động

Một vụ tai nạn giao thông đau lòng vừa xảy ra vào sáng 13/10 trên đường Trương Công Định, TP Vũng Tàu, cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ sáng, khi giao thông đang tương đối đông đúc, một chiếc taxi dừng trước hẻm số 426. Sau khi khách xuống xe, nam tài xế bất ngờ mở cửa ghế lái, lúc này người phụ nữ vừa chạy xe máy đi tới và va vào xe, cả người lẫn xe văng ra. Cùng lúc đó ô tô 4 chỗ chạy chiều ngược lại đã cuốn nạn nhân vào gầm, kéo lê một đoạn hơn 5m. Nạn nhân bị mắc kẹt trong gầm xe.

Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.



Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Thấy 3 bé gái trú mưa trước cửa, chủ nhà check camera vội chạy ra làm điều này

Thấy 3 bé gái trú mưa trước cửa, chủ nhà check camera vội chạy ra làm điều này. Nguồn: Saostar

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh 3 bé gái xin trú mưa gây chú ý. Theo đó, 3 học sinh cấp I đang trên đường đi học về gặp mưa nên đành xin trú ở vỉa hè nhà dân.

Cả 3 nhìn thấy trước nhà dân có camera nên nở nụ cười tươi rồi hướng về phía đó vẫy tay chào chủ nhà. Sau đó, một bé thấy chủ nhà chạy ra vội giải thích rằng vì trời mưa nên xin được trú ẩn ở đây, chứ không có trộm cắp gì.

Lúc này chủ nhà nói: "Đâu có, chị ra lấy đồ. Có lấy ghế ngồi đợi không?". Cả 3 lễ phép và sung sướng: "Dạ cho con cái ghế".

Khi trời tạnh, cả 3 đứng dậy rồi chồng ghế gọn gàng và cất vào trong. Khi về, các em không quên nhìn lên camera rồi chào tạm biệt chủ nhà.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 11/10 vừa qua. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng với hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Ai cũng khen ngợi 3 bé gái rất lễ phép và ngoan ngoãn.