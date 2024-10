Clip NÓNG 24h: Nhóm nam thanh niên hành hung thiếu nữ 17 tuổi phải nhập viện tại Bình Dương Clip NÓNG 24h: Nhóm nam thanh niên hành hung thiếu nữ 17 tuổi phải nhập viện tại Bình Dương

Công an TP. Thuận An đang truy xét nhóm đối tượng hành hung nữ sinh 17 tuổi phải nhập viện. Vụ việc xảy ra vào tối 7/10 tại khu dân cư Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.