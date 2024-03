Clip NÓNG 24h: Cảnh sát bơi thoăn thoắt kịp cứu nam thanh niên nhảy cầu Long Biên

Cảnh sát bơi thoăn thoắt kịp cứu nam thanh niên nhảy cầu Long Biên

Vào khoảng 17h50 chiều nay ngày 29/3, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Công an Hà Nội nhận được thông tin có nạn nhân nhảy cầu Long Biên tự tử. Đơn vị nhanh chóng cử người và phương tiện đến hiện trường phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Long Biên triển khai cứu nạn nhân.

Cá heo tung tăng bơi lội ở vịnh Hạ Long

Những ngày gần đây, biển Vân Đồn và vịnh Hạ Long - Quảng Ninh liên tục xuất hiện hình ảnh cá heo bơi lội gần bờ được ngư dân ghi lại, trong đó có cả cá heo trắng.

Đặc biệt, sáng 29/3, một nhân viên tàu du lịch đã phát hiện một chú cá heo bơi lội gần khu vực hang Luồn trên vịnh Hạ Long.

“Công việc của tôi gắn bó trên vịnh Hạ Long cũng đã hơn 13 năm nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cá heo. Tôi thấy mình thật may mắn, tuy đây là khu vực nhiều tàu thuyền qua lại nhưng cá heo bơi rất thoải mái gần như không bị làm phiền, cá quẫy đuôi vờn nước rồi xa dần tầm mắt”, anh Bùi Trọng Anh (ở hãng Du thuyền Essence Grand) người quay lại cảnh cá heo trên vịnh Hạ Long cho biết.

Việc cá heo xuất hiện trên các vùng biển Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái và vịnh Hạ Long có thể là chỉ dấu cho thấy môi trường biển ở đây có nhiều cải thiện. Nhiều người cũng xem đây như tín hiệu tích cực cho năm du lịch 2024 của Quảng Ninh.

Lái xe máy bằng chân, thanh niên Phú Yên bị xử phạt 3,7 triệu đồng

Chiều 29/3, Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ĐQH (16 tuổi, ngụ trú xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên) số tiền 2,7 triệu đồng về hành vi dùng chân điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một thiếu niên không đội nón bảo hiểm, dùng chân lái xe máy chạy trên đường ĐT649 đoạn qua xã An Chấn, huyện Tuy An. Clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tuy An vào cuộc, xác định người lái xe bằng chân là H nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, H thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Mưa đá xuất hiện ở nhiều địa phương tại Quảng Ninh

Ghi nhận vào buổi chiều 29/3, tại nhiều địa phương ở Quảng Ninh đã xuất hiện cơn giông. Cơn giông lớn này khiến trời tối lại và bắt đầu kéo theo một trận mưa lớn kéo dài khoảng 20 phút.

Nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Ninh còn xuất hiện mưa đá như TP Hạ Long, TP Cẩm Phả. Cơn mưa không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến một số cột điện và cây cối bị đổ, dẫn đến mất điện nhiều khu vực. Các lực lượng chức năng đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện ổn định trở lại trong thời gian sớm nhất.