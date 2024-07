Clip NÓNG 24h: Cảnh xe bồn chở xăng cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 1 tài xế tử vong

Cháy xe bồn chở xăng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 1 tài xế tử vong

Cháy xe bồn chở xăng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 1 tài xế tử vong. Nguồn: Báo Giao Thông

Sáng 3/7, thông tin từ đại diện Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng và xe tải xảy ra tại Km 50+600 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Sau cú va chạm, xe bồn chở xăng lật nghiêng và bốc cháy. Nam tài xế xe tải tử vong tại hiện trường, tài xế xe bồn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội ách tắc nhiều giờ do đám cháy quá lớn.

Đến 23h7' cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, các lực lượng chức năng đồng thời tổ chức điều tiết cho các phương tiện di chuyển qua làn đường số 2.

Đến 3h37 ngày 3/7, sau khi công tác chữa cháy, khám nghiệm hiện trường hoàn tất, các phương tiện gặp nạn được di chuyển ra khỏi hiện trường, giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn xảy ra tai nạn đã thông suốt trở lại.

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ việc, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường nhằm xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Phú Yên bốc cháy dữ dội

Tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Phú Yên bốc cháy dữ dội. Nguồn: Tiền Phong

Vụ việc xảy ra vào lúc 15h chiều 2/7, khi đang được sửa chữa, tàu chuyên hành nghề khai thác cá ngừ đại dương mang số hiệu PY 96326TS bốc cháy.

Tàu cá PY 96236TS được xác định của ông Nguyễn Tấn K. (ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), dài 15,5 m, công suất 435 CV.

Chủ tàu và nhiều ngư dân tham gia chữa cháy, cố gắng dập lửa. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng, gió lớn, trên tàu có đồ nhựa dễ cháy nên phải đến khi lực lượng phòng cháy chữa cháy vào cuộc, đám cháy mới được dập tắt.

Vụ cháy làm cabin, máy tàu và hệ thống thiết bị giám sát tàu cá bị hư hại hoàn toàn. Thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Hà Nội: Tài xế taxi "drift" trên đường Phạm Hùng

Tài xế taxi "drift" trên đường Phạm Hùng, Hà Nội. Nguồn: Báo Giao Thông

Chiều 2/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội thông tin thêm về việc xử lý người điều khiển xe taxi phóng ngược chiều, đánh võng trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip về chiếc xe taxi lạng lách, đi lòng vòng, ngược chiều trên đường Phạm Hùng (khu vực gần Bến xe Mỹ Đình), có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng và làm người tham gia giao thông hoảng sợ.

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng phòng CSGT, Đội CSGT đường bộ số 6 nhanh chóng xác minh làm rõ xe ô tô trong clip là taxi nhãn hiệu Hyundai I10 BKS 30E-415.XX.

Đến 9h, CSGT tìm ra xe ô tô BKS 30E-415.XX đang lưu thông trên đường nên yêu cầu lái xe đưa phương tiện về Đội CSGT đường bộ số 6 để làm rõ.

Qua làm việc, lái xe khai tên N.V.T (SN 1995, quê Xuân Trường, Nam Định). Anh T trình bày, khoảng 6h25 cùng ngày điều khiển xe ô tô nêu trên đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình. Tại đây, tài xế để xe nổ máy rồi xuống mua nước uống.

Bất ngờ, anh T phát hiện có một đối tượng mở cửa, lái xe taxi điều khiển gây mất trật tự công cộng trên đường Phạm Hùng và khu vực Bến xe Mỹ Đình. Sau đó, đối tượng này bỏ lại xe và rời đi. Anh T chỉ biết đối tượng trên tên là C, thường đứng ở cổng bến xe.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, Đội CSGT đường bộ số 6 đã nhanh chóng phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, triệu tập đối tượng liên quan đến để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng N.M.C (SN 1983, trú quận Nam Từ Liêm) đã khai nhận hành vi điều khiển xe taxi vào sáng nay như clip đăng tải trên mạng xã hội. Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra, xử lý C theo quy định pháp luật.

Hà Tĩnh: Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A, Hà Tĩnh. Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Vào khoảng 22h50 tối 1/7, trên Quốc lộ 1A, đoạn tránh TP Hà Tĩnh thuộc địa phận thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra vụ cháy xe đầu kéo khiến một chiếc xe container bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh L.D.A. (SN 1980, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe đầu kéo biển số 12H - 002.90 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa phận thị trấn Thạch Hà, bất ngờ phần gầm xe bốc cháy dữ dội.

Phát hiện xe bốc cháy, anh L.D.A. đã cố gắng tấp xe vào lề đường và dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ phần đầu xe và cabin, khiến anh L.D.A. buộc phải thoát ra ngoài để bảo vệ an toàn bản thân.

Nhận được tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy sau khoảng 10 phút nỗ lực.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe container đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại về tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.