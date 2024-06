Clip NÓNG 24h: Nữ tài xế say rượu gây tai nạn kinh hoàng khiến nhiều người thương vong bị khởi tố

Khởi tố nữ tài xế say rượu gây tai nạn kinh hoàng khiến nhiều người thương vong

Khởi tố nữ tài xế say rượu gây tai nạn kinh hoàng khiến nhiều người thương vong. Nguồn: Người Lao Động

Chiều 28/6, VKSND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Thu Thanh (SN 1987, ngụ phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 phút tối 27/6, bà Thanh điều khiển xe lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi (hướng ra bãi biển), sau đó đâm vào xe đẩy rác do bà Nguyễn Thị P. đẩy bộ, cùng chiều phía trước.

Bà Thanh tiếp tục lái xe tới ngã năm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đâm vào 2 xe máy khác đang chạy cùng chiều. Ô tô do bà Thanh điều khiển kéo lê xe máy về hướng đường Lê Quý Đôn và tiếp tục đâm vào xe máy do bà Phan Thị S. (SN 1951) và con gái Lê Thị Như T. (SN 1981, ngụ TP Vũng Tàu) lưu thông chiều ngược lại, đang chờ đèn tín hiệu.

Xe của bà Thanh đẩy 2 chiếc xe máy cùng nạn nhân lên vỉa hè, va chạm với một chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè, chỉ dừng lại khi tông vào trụ điện trên đường Lê Quý Đôn, TP Vũng Tàu.

Vụ tai nạn đã khiến bà Phan Thị S. cùng con gái tử vong tại hiện trường, 5 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ bệnh viện, hiện 2 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, 1 người được điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. Cả 3 bệnh nhân này đều bị đa chấn thương rất nặng. Riêng 2 bệnh nhân bị nhẹ hơn, tự chuyển lên TP HCM để điều trị. Vụ tai nạn không gây thương tích cho tài xế, ô tô và 4 xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Công an TP Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế. Kết quả, nồng độ cồn trong máu của bà Thanh là 82,3mg/L (nồng độ cồn qua hơi thở 0,503mg/L).



Nhầm lịch thi THPT, nữ sinh được công an dùng xe chuyên dụng đến tận nhà đón

Nhầm lịch thi THPT, nữ sinh được công an dùng xe chuyên dụng đến tận nhà đón. Nguồn: Gia Đình và Xã Hội

Sáng ngày 28/6, một sự việc hy hữu xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT trường THPT Tống Văn Trân, huyện Ý Yên, Nam Định. Khi làm thủ tục thi, các giám thị phát hiện vắng mặt một nữ sinh không rõ lý do.



Lúc này đã là 7 giờ 8 phút, chỉ còn 27 phút để bắt đầu giờ làm bài. Nắm bắt tình hình, điểm trưởng nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi để phối hợp xác minh.

Thí sinh vắng mặt được xác định là em H.T.T (SN 2006, trú tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên). Nhận được tin báo lúc 7 giờ 13 phút, Công an xã Yên Hồng đã khẩn trương điều khiển xe ô tô chuyên dụng đến tận nhà em T. May mắn, do nhầm lẫn lịch thi, em T đã có mặt tại điểm thi chỉ sau 14 phút, kịp thời tham dự kỳ thi.

Sự việc này một lần nữa cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng và xử lý tình huống khẩn trương của lực lượng công an địa phương. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, em T đã không bỏ lỡ kỳ thi quan trọng của mình.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, lực lượng công an cũng tăng cường nắm bắt tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý các thông tin xấu độc, hành vi gian lận, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Hà Giang: Tạm giữ người điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng

Tạm giữ người điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng tại Hà Giang. Nguồn: Báo Công Lý

Ngày 24/6, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện video clip phản ánh về một người đàn ông điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên tuyến Quốc lộ 2 địa bàn tỉnh Hà Giang, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngay sau khi thu thập thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định được danh tính, người điều khiển và thông tin phương tiện liên quan đến vụ việc.

Đến sáng 25/6, Phòng CSGT phối hợp với Công an xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang tiến hành làm việc với Nguyễn Văn T. (sinh năm 1987), thường trú tại thôn Tân Lâm, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn T. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn T. về các hành vi vi phạm: "Điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ, không đội mũ bảo hiểm", với tổng khung hình phạt dành cho T. lên đến hơn 7 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Văn T. sẽ bị tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng.

Đây là hành vi vi phạm rất nguy hiểm cho bản thân T. và người tham gia giao thông, đáng lên án và bị xử lý nghiêm. Nếu tái phạm nhiều lần, Nguyễn Văn T. sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe tối đa lên đến 5 tháng và bị tịch thu phương tiện. Phòng CSGT đề nghị người tham gia giao thông hãy chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Hải Phòng: Taxi bất ngờ lấn làn ngược chiều, đấu đầu trực diện với ô tô

Taxi bất ngờ lấn làn ngược chiều, đấu đầu trực diện với ô tô. Nguồn: Báo Giao Thông

Theo camera hành trình, khoảng 7h30 sáng 24/6, trên cầu Bính, Hải Phòng, một chiếc taxi màu trắng bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều. Hành động nguy hiểm này đã khiến chiếc taxi va chạm trực diện với một ô tô đi hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt cầu. Rất may, không có ai bị thương trong vụ tai nạn.