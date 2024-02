Clip NÓNG 24h: Chiêm ngưỡng hình rồng giấy khổng lồ điều khiển bằng drone ở Trung Quốc

Chiêm ngưỡng hình rồng giấy khổng lồ điều khiển bằng drone ở Trung Quốc

Rồng giấy điều khiển bằng drone gây ấn tượng trong đêm Giao thừa ở Trung Quốc. Nguồn: Báo VietnamPlus

Năm nay là năm Giáp Thìn, do vậy hình tượng Rồng đã xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước Trung Quốc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại với nhiều hình thức và chất liệu khác nhau.

Trong clip là hình ảnh chiếc diều giấy khổng lồ điều khiển bằng máy bay không người lái bay lên bầu trời vào đêm giao thừa. Ngoài rồng giấy, trong đêm giao thừa, các kỹ sư còn sử dụng 2.000 thiết bị bay không người lái (drone) để tạo hình rồng trên bầu trời, hoành tráng không kém màn trình diễn tại Việt Nam.

Khoảnh khắc vắng lặng hiếm hoi tại các "điểm đen" giao thông Hà Nội ngày mùng 1 Tết

Khoảnh khắc vắng lặng hiếm hoi tại các "điểm đen" giao thông Hà Nội ngày mùng 1 Tết. Nguồn: Báo Tiền Phong

Sáng 10/2 (tức mùng 1 Tết Giáp Thìn) đường phố Hà Nội thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc như những ngày trước đó, người dân cũng thư thả di chuyển du Xuân.

Không còn cảnh tắc đường kéo dài hàng cây số vào giờ cao điểm, các tuyến đường vành đai 3, Nguyễn Trãi (Hà Nội) trong sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn vắng vẻ, lác đác mới có phương tiện di chuyển.

Những góc phố vắng xe, người dân thư thái, thỏa sức dạo bộ, chụp hình, tận hưởng không khí yên bình buổi sáng đầu năm Giáp Thìn.

Cháy nhà 6 tầng ở Hà Nội sáng ngày cuối năm

Cháy nhà 6 tầng ở Miếu Đầm ngày cận Tết. Nguồn: Tạp chí Thương Gia

Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc ngọn lửa bùng cháy dữ dội lúc 10h sáng 30 Tết (9/2) tại một ngôi nhà trong ngõ 116 Miếu Đầm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, ngôi nhà 6 tầng trong ngõ 116 Miếu Đầm bất ngờ bùng cháy. Hỏa hoạn xuất phát từ tầng 2 của ngôi nhà, bên trong có nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong nhà có 3 người, họ nhanh chóng chạy lên trên tầng cao và thoát ra ngoài an toàn. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, đảm bảo an ninh trật tự.

Ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt ngay sau đó. Ngoài một số tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi, may mắn không có thương vong về người. Được biết, ngôi nhà trên có cho thuê, thời điểm tết mọi người không ở lại. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tai nạn máy bay chết người trên cao tốc ở Mỹ

Tai nạn máy bay chết người trên cao tốc ở Mỹ. Nguồn: CafeF

Trên mạng xã hội X (Twitter), Cục Hàng không Liên bang Mỹ thông báo máy bay Bombardier Challenger 600 rơi trên xa lộ liên tiểu bang 75 (I-75), gần TP Naples thuộc hạt Collier của bang Florida, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 9/2 (giờ địa phương). Máy bay chở theo 5 người.

Đội tuần tra đường cao tốc nói với đài WTSP rằng máy bay đã va chạm với một chiếc xe khi cố gắng hạ cánh trên Xa lộ Liên tiểu bang 75 ở hạt Collier.

Nhân viên kiểm soát không lưu nhanh chóng cho máy bay hạ cánh khi phi công báo không thể đến được đường băng, chỉ cố gắng hạ cánh trên I-75.

Hình ảnh được đăng trên các kênh truyền thông địa phương cho thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay đang bốc cháy trên đường cao tốc, tạo ra những cột khói đen.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Collier xác nhận 2 nạn nhân thiệt mạng, 3 người còn lại may mắn sống sót.

Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ tiến hành điều tra. Báo cáo sơ bộ về nguyên nhân vụ tai nạn có thể được đưa ra sau 30 ngày.