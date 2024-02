Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc người đi xe đạp bị xe đầu kéo cuốn vào gầm tử vong ở Thủ Đức

Khoảnh khắc người đi xe đạp bị xe đầu kéo cuốn vào gầm tử vong ở TP Thủ Đức

Khoảnh khắc người đi xe đạp bị xe đầu kéo cuốn vào gầm tử vong ở TP Thủ Đức. Nguồn: Người lao động

Chiều 6/2, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm một người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Trường Thọ. Thông tin ban đầu, hơn 13 giờ cùng ngày, ông Trương Minh D. (47 tuổi, quê tỉnh An Giang) chạy xe đạp ở đoạn ngã tư MK. Khi đang rẽ phải từ đường Nguyễn Văn Bá ra đường Võ Nguyên Giáp, hướng về cầu Rạch Chiếc, ông D. bất ngờ va chạm với xe container chạy cùng chiều, ngã xuống đường.

Nạn nhân bị cuốn vào gầm container, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng TP Thủ Đức đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, ông D. làm việc gần đó, đang có dự định về quê đón Tết với gia đình.

Cứu thanh niên nhảy cầu Chương Dương tự tử lúc rạng sáng

Cứu vớt thanh niên nhảy cầu Chương Dương tự tử lúc rạng sáng. Nguồn: Báo điện tử An ninh Thủ đô

Thông tin ban đầu, vào 0h55 ngày 6/2, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo có người nhảy cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Ngay sau đó, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội) và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) kịp thời đến hiện trường cứu nạn.

Tổ công tác đã triển khai xuồng cứu hộ tìm kiếm trên sông. Trên khu vực cầu, ứng trực xe cứu nạn, cứu hộ và tiến hành soi đèn cao áp rà soát khu vực nạn nhân nhảy cầu.

Ngay khi phát hiện nạn nhân đang chới với giữa dòng nước, các chiến sĩ cảnh sát đã lao xuống sông dùng phao cứu sinh đưa và cõng nạn nhân lên bờ sơ cứu.

Nạn nhân may mắn được cứu sống.

Bước đầu xác định, nạn nhân là nam giới, tên H.G.B (sinh năm 2001, ở Hà Nội) có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Hàng nghìn người dân tham gia lễ hội bắt cá ngày cận Tết

Hàng nghìn người dân tham gia lễ hội bắt cá ngày cận Tết. Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin

Ngày 5/2 (26 Tết), hàng nghìn người dân tại huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Như Thanh..., tỉnh Thanh Hóa nô nức tham gia lễ hội bắt cá hồ Cầu Bè.

Lễ hội diễn ra từ 9h-15h ngày 5/2, tại hồ Cầu Bè, xã Xuân Thọ thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Quy định của ban tổ chức lễ hội, người dân chỉ được dùng nơm, vó, vợt... bắt cá, nghiêm cấm dùng lưới, kích điện...

Đây là lần đầu tiên xã tổ chức lễ hội bắt cá hồ Cầu Bè với mục đích để bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa của địa phương, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi đón Xuân.

Tụ tập nghịch pháo, đám thanh niên làm nổ cả sedan ô tô

Tụ tập nghịch pháo khiến sedan bị va chạm mạnh. Nguồn: Tạp chí Thương Gia

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra lúc hơn 16h (giờ địa phương) chiều 2/2 ngay trong sân nhà người dân tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Vào thời điểm trên, trong sân nhà người dân đang có 2 chiếc ô tô màu trắng dừng đỗ. Phần giữa sân có 4 người đàn ông đang cùng nhau vùi giấy để đốt pháo.

Khi “hoàn thành nhiệm vụ”, cả 4 người đàn ông cùng nhau bỏ chạy ra xa để tránh trúng pháo nổ. Tiếp đó là tiếng nổ vang lên, xác pháo bay tung tóe. Tuy nhiên, một quả pháo đã bị lật và bay về phía chiếc sedan đang đỗ trước cổng mới phát nổ.

Quả pháo rơi ngay phần đầu của chiếc sedan, vụ nổ làm cho cản trước và chắn bùn của chiếc xe bị hư hỏng nặng. May mắn không có thương tích nào về người xảy ra. Ông Dou, chủ nhân của chiếc sedan bày tỏ sự ngạc nhiên và tỏ ra hối hận với hành động nông nổi của mình cùng 3 người bạn.