Clip NÓNG 24h: Chủ xe bán tải bỏ chạy, vượt đèn đỏ sau khi gây tai nạn với xe 5 chỗ

Chủ xe bán tải bỏ chạy, vượt đèn đỏ sau khi gây tai nạn với xe 5 chỗ

Chủ xe bán tải bỏ chạy, vượt đèn đỏ sau khi gây tai nạn với xe 5 chỗ. Nguồn: Người lao động

Ngày 18/1, lực lượng CSGT Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ va chạm giữa 2 ôtô trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 tối 17/1, trên đường Lê Thị Hồng Gấm, TP Pleiku xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe bán tải và xe con 5 chỗ do anh N.T.D (trú TP Pleiku) điều khiển.

Sau khi xảy ra va chạm, xe 5 chỗ bị hư hỏng phần đuôi. Chủ xe 5 chỗ yêu cầu chủ xe bán tải giải quyết.

Tuy nhiên, chủ xe bán tải đã lái xe bỏ chạy qua nhiều tuyến đường của TP Pleiku, thậm chí vượt đèn đỏ tại ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ.

Việc này đã được chủ xe 5 chỗ nhờ người quay clip lại. Cuối cùng, xe bán tải chạy đến đường Thế Lữ, phường Hội Phú, TP Pleiku, người đàn ông trên xe vào trong nhà khóa cửa lại. Ngay cả khi lực lượng CSGT có mặt để làm việc, ông này cũng không mở cửa.

Xử phạt đối tượng kẹp 3, bốc đầu trên QL1A

Xử phạt đối tượng kẹp 3, bốc đầu trên QL1A. Nguồn: Báo Giao thông

Sáng nay (18/1) thông tin từ lãnh đạo đội CSGT - TT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vào ngày 7/1, đơn vị nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo 2 người, "bốc đầu", chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm gây mất trật tự ATGT trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Nghèn (Can Lộc).

Tiếp nhận phản ánh, đội CSGT-TT công an huyện Can Lộc đã phối hợp với Công an thị trấn Nghèn kiểm tra, rà soát qua hệ thống camera an ninh, xác định được "quái xế" là L.V.D, chở trên xe V.Đ.D (SN 2004, trú tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) và B.Q.T. (SN 2003, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc).

Làm việc với CQĐT, L.V.D khai nhận, chiều ngày 7/1/2023, D. điều khiển xe mô tô BKS 38C1-245.11 chở theo V.Đ.D. cùng B.Q.T. xuống thị trấn Nghèn chơi và đã thực hiện các hành vi vi phạm trên.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an huyện Can Lộc lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.D về các hành vi vi phạm: điều khiển xe bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh; chở theo 2 người trên xe; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe.

ĐT Việt Nam về nước, người hâm mộ lưu luyến gọi Thầy Park trước khi chia tay

ĐT Việt Nam về nước, người hâm mộ lưu luyến gọi Thầy Park trước khi chia tay. Nguồn: SBS

Đài truyền hình SBS của Hàn Quốc đã ghi lại cảnh rất đông người hâm mộ đã chờ ở sân bay Nội Bài để động viên đội tuyển Việt Nam sau thất bại ở AFF Cup 2022. Nhiều người cố gắng chạm vào HLV Park Hang-seo để nói lời chia tay sau 5 năm gắn bó và giúp bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công chưa từng có.

Khoảnh khắc tàu chở dầu bất ngờ nổ tung khi bảo dưỡng tại xưởng

Khoảnh khắc tàu chở dầu bất ngờ nổ tung khi bảo dưỡng tại xưởng. Nguồn: Bảo vệ Pháp luật

Tàu chở dầu Smooth Sea 22 đã bất ngờ nổ tung và bùng cháy khi đang neo tại xưởng đóng tàu Ruammitr trên sông Mae Klong ở Laem Yai, huyện Muang, tỉnh Samut Songkhram, Thái Lan, Tây Nam thủ đô Bangkok. Vụ việc xảy ra lúc hơn 9h sáng ngày 17/1, khi tàu đang được bảo dưỡng định kỳ tại xưởng. Vụ nổ được nói có thể nghe thấy từ khoảng cách vài cây số. Kính cửa sổ các ngôi nhà gần hiện trường vỡ tung.

Một nhân công được xác nhận đã thiệt mạng do sự cố, 4 người khác bị thương, gồm 1 người Thái Lan và 3 người Myanmar. Bảy người trong diện mất tích, gồm 6 người Myanmar và 1 người Thái Lan, đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm.

Một nguồn tin cho biết, một thi thể thứ hai đã được tìm thấy bên trong con tàu, trong tình trạng bị cháy đen không thể nhận dạng.