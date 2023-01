Clip NÓNG 24H: Đối tượng sát hại bạn gái cũ ở phố Vương Thừa Vũ đến đầu thú tại Công an quận Thanh Xuân

Đối tượng sát hại bạn gái cũ ở phố Vương Thừa Vũ đã đến đầu thú tại Công an quận Thanh Xuân



Đối tượng sát hại bạn gái cũ ở phố Vương Thừa Vũ đã đến đầu thú tại Công an quận Thanh Xuân. Nguồn video: Báo Công an nhân dân

Sáng 15/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, sau khi xác định được nơi Hoàng Văn Thành (quê ở tỉnh Thái Nguyên) đang lẩn trốn thuộc địa bàn quận Long Biên (Hà Nội), để tránh đối tượng bị kích động dẫn đến tình huống xấu, các tổ công tác gồm Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng gia đình đã vận động Thành ra đầu thú.

Trước đó, tối 12/1, người dân tại phố Vương Thừa Vũ, đoạn gần số nhà 82, nghe thấy tiếng cãi cọ của một đôi nam nữ. Sau đấy, cô gái bị đối tượng là nam giới vật ngã, dùng dao đâm nhiều nhát vào người… Thời điểm ấy, một nam thanh niên vào can ngăn nhưng bị đối tượng dùng dao đe dọa lại, người dân xung quanh không dám tiếp cận khi đối tượng có hung khí. Nạn nhân cố gắng chống cự nhưng do bị đâm, vết thương nặng cô gái đã tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng rời bỏ đi. Toàn bộ diễn biến vụ án được camera giám sát quay lại.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng khám nghiệm tử thi, truy bắt đối tượng. Nạn nhân tên là U.T.P (SN 2003), quê ở tỉnh Lai Châu, làm nghề nail gần khu vực hiện trường.

Đối tượng đâm U.T.P tử vong được xác định là Hoàng Văn Thành, bạn trai cũ của nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu của vụ án được cơ quan chức năng nhận định là mâu thuẫn tình cảm.

Sự thật về clip vợ giận dỗi chồng rồi "hóa vàng" quần áo gây cháy nhà

Sự thật về clip vợ giận dỗi chồng rồi "hóa vàng" quần áo gây cháy nhà. Nguồn video: MXH

Ngày 14/1, trên mạng xã hội xôn xao clip ghi lại nội dung kèm thông tin về hình ảnh một căn nhà bị cháy trơ trụi, chỉ còn một phần bộ khung.

Theo người đăng tải clip, "hung thủ" khiến căn nhà bị cháy như vậy lại chính là vợ của chủ nhà. Chị này có sở thích "hóa vàng" quần áo mỗi khi giận dỗi chồng.

Sự việc trên xảy ra vào ngày 13/1, tại Thôn Hạ, xã Bằng Lang (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang).

Đại diện UBND xã Bằng Lang xác nhận có việc người vợ "hóa vàng" quần áo khiến ngôi nhà bị cháy, tuy nhiên vị đại diện khẳng định không có chuyện người vợ giận, dỗi chồng mà đốt quần áo gây cháy nhà như mạng xã hội lan truyền.

Vị này cho hay sự việc xảy ra vào sáng 13/1, tại ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn T. (55 tuổi, ở xã Bằng Lang). Còn nhân vật người vợ được nhắc đến trong vụ việc là bà Nguyễn Thị C. (47 tuổi, vợ thứ 2 của ông T.).



"Nguyên nhân sự việc là do vài hôm trước, vợ chồng ông T. nhận được thông báo từ cơ quan công an về việc, người con trai riêng tên Th. của ông T. có xảy ra đánh nhau và có giấy triệu tập từ cơ quan công an, nên bà C. đã bực tức rồi mang quần áo cũ của bà này và ông T. ra đốt trong nhà, gây ra vụ hỏa hoạn", vị đại diện lý giải.

Cũng theo đại diện UBND xã Bằng Lang, bà C. có sổ điều trị về bệnh tâm thần. Thường ngày tại địa phương, cứ có chuyện gì giận, dỗi chồng là bà này lại mang quần áo ra đốt. Tuy nhiên, hôm xảy ra sự việc, bà C. lại đốt quần áo trong nhà rồi bỏ ra ngoài, gây ra hậu quả cháy toàn bộ căn nhà.

Vụ cháy thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản trong nhà, rất may không có ai bị thương. Phía gia đình cũng không đề nghị công an vào cuộc mà tự giải quyết nội bộ.

Xe máy tạt đầu cực ẩu khiến các xe giật thót tim

Xe máy tạt đầu cực ẩu khiến các xe giật thót tim

Pha sang đường rất nguy hiểm nhưng lại khá hay gặp vừa được camera hành trình của một chiếc ô tô con ghi lại vào sáng 14/1/2023 tại TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, khi các phương tiện đang lưu thông thì chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển đã tạt đầu cả chiếc ô tô Mazda CX-5 màu đen lẫn người đi xe máy phía đối diện. Gặp tình huống này, những người xung quanh cũng chỉ biết "lắc đầu".

Kinh hoàng cảnh "xe điên" BMW X3 lao vào đám đông người đi bộ





Kinh hoàng cảnh "xe điên" BMW X3 lao vào đám đông người đi bộ

Khoảnh khắc kinh hoàng được camera an ninh và người dân quay được tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vào ngày 11/1 cho thấy một chiếc SUV BMW X3 điên cuồng lao thẳng vào đám đông đang băng qua vạch kẻ cho người đi bộ.

Đáng chú ý, sau khi đâm vào đám đông người đi bộ, tài xế tiếp tục lái chiếc BMW bỏ chạy, bất chấp cảnh sát và người dân truy đuổi, ngăn chặn. Khi dừng lại ven đường, tài xế xuống xe và có hành động rải tiền xuống đường một cách khó hiểu.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ một người đàn ông này. Hậu quả của vụ việc khiến 5 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.