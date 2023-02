Clip NÓNG 24h: CSGT Hòa Bình bất chấp nguy hiểm làm "cọc tiêu sống" để điều tiết giao thông trên QL6

Hòa Bình: CSGT bất chấp nguy hiểm làm "cọc tiêu sống" để điều tiết giao thông trên QL6

Hòa Bình: CSGT bất chấp nguy hiểm làm "cọc tiêu sống" để điều tiết giao thông trên QL6. Nguồn: Tạp chí Giao thông vận tải

Ngày 25/2, trao đổi với PV, lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, do điều kiện thời tiết xấu, trời mưa, sương mù dày đặc, đường trơn trượt, các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Hòa Bình như những "cọc tiêu sống" đứng trên QL6 để hướng dẫn đảm bảo ATGT.

Lãnh đạo Cục CSGT thông tin cụ thể, theo báo cáo nhanh từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình, từ Km115 đến Km152, đoạn QL6 qua địa phận huyện Tân Lạc và Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), do điều kiện tiết xấu, trời mưa, sương mù dầy đặc dẫn đến đường trơn trượt rất nguy hiểm, nguy cơ tiềm ẩn TNGT. Theo đó, nhằm đảm bảo ATGT, hướng dẫn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến QL6 Hòa Bình đi các tỉnh Tây Bắc, các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Hòa Bình căng mình chỉ huy giao thông trên tuyến đường này.

"Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo các trường hợp phương tiện như xe ô tô chở khách, đặc biệt đối với các phương tiện từ các tỉnh đi thăm quan, du lịch, không quen đường, trời mưa gió, sương mù dầy đặc... rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT là rất cao. Vì vậy, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình đặc biệt lưu ý các khung giờ về đêm, gần sáng phải duy trì bám đường tuần tra kiểm soát trên tuyến đảm bảo cho người tham gia giao thông được đảm bảo ATGT", lãnh đạo Cục CSGT thông tin và cho biết thêm: Trước thời tiết xấu như vậy, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình sẽ dừng các phương tiện lưu thông qua khu vực đèo như Dốc Kun cả hai chiều đường để cảnh báo cho lái xe biết đoạn đường phía trước sương mù bao phủ, nhất là những xe chưa quen tuyến, lái xe mới… đề nghị lái xe khi lưu thông qua đoạn tuyến này tập trung quan sát, đi chậm, đúng làn đường, không để rủi ro xảy ra TNGT.

Xe tải suýt đâm vào nhóm học sinh vì né xe máy dừng giữa đường

Xe tải suýt đâm vào nhóm học sinh vì né xe máy dừng giữa đường. Nguồn: Zingnews

Được biết vụ việc xảy ra vào ngày 24/2 trên QL21B đoạn qua quận Hà Đông (Hà Nội) và được camera hành trình ghi lại. Theo đoạn clip, khi chiếc xe tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ đánh lái để tránh xe máy dừng giữa đường. Sau cú đánh lái, phương tiện này suýt đâm vào nhóm học sinh đang đi bên đường. Rất may xe tải di chuyển với tốc độ chậm nên không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Giây phút tàu chở hàng đâm thẳng xe đầu kéo container

Giây phút tàu chở hàng đâm thẳng xe đầu kéo container. Nguồn: Báo Giao Thông

Theo hãng tin CBS (Mỹ), sự việc xảy ra trong ngày 23/2, giờ địa phương tại thị trấn Haverstraw, bang New York, Mỹ.

Cảnh sát địa phương cho biết, chiếc xe đầu kéo chở container ống titan tới nhà máy gần đó nhưng đã bị mắc kẹt trên đường ray tàu. Lái xe tìm đủ mọi cách không thể di chuyển được xe. Phát hiện sự việc, một người dân địa phương đã gọi cảnh sát.

Trong lúc đó, người này vẫn loay hoay trong xe mà không hay biết đoàn tàu đang đến. Rất may anh đã được cảnh sát thông báo kịp thời và đưa khỏi xe.

Chỉ ít phút sau, đoàn tàu lớn lao tới, đâm thẳng vào xe đầu kéo khiến chiếc xe hư hại hoàn toàn. Phải mất tới nhiều giờ mới khắc phục xong hiện trường nhưng rất may không có người bị thương. Lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc điều tra.

Chơi bi-a thua độ, 2 gã đàn ông cầm súng trút cơn thịnh nộ khiến 7 người tử vong

Chơi bi-a thua độ, 2 gã đàn ông cầm súng trút cơn thịnh nộ khiến 7 người tử vong. Nguồn: Saostar

Vụ việc xảy ra tại một quán bi-a tại thành phố Sinop, Mato Grosso, Brazil. Qua điều tra, cảnh sát xác định danh tính 2 tay súng là Edgar Ricardo de Oliveira, 30 tuổi và Ezequias Souza Ribeiro, 27 tuổi. Sau sự việc, 2 tên này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bước đầu điều tra, cảnh sát Brazil xác định nguyên nhân là do Oliveira đã chơi thua độ với một trong số các nạn nhân và thua với số tiền là 4.000 reais (khoảng 18,4 triệu đồng) vào sáng 21/2. Đến chiều cùng ngày, Oliveira quay trở lại quán bi-a cùng với Ribeiro, yêu cầu chơi ván bi-a khác nhưng vẫn thua độ và bị những người đứng ở quán bi-a khi đó cười nhạo. Bực tức vì bị chế nhạo, Oliveira đã quay lại xe lấy súng, cùng Ribeiro hành quyết các nạn nhân.

Thống kê cho thấy 6 người đã thiệt mạng dưới họng súng tại hiện trường, trong đó còn có cả một bé gái 12 tuổi. Nạn nhân thứ 7 được tìm thấy sống sót nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đến 23/2, cảnh sát vũ trang Brazil đã truy bắt và có một màn đọ súng với Ribeiro tại một khu rừng cách thành phố Cuiaba khoảng 15km.

Kết cục Ribeiro bị trúng đạn và được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Nghi phạm Oliveira đã đầu hàng cảnh sát và bị bắt giữ. Cảnh sát cũng thu giữ khẩu shotgun mà Oliveira sử dụng khi hành quyết các nạn nhân.