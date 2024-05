Clip NÓNG 24h: Đang đi bộ, người phụ nữ bất ngờ bị xe tải tông văng ra xa

Đang đi bộ, người phụ nữ bất ngờ bị xe tải tông văng ra xa

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại một tình huống va chạm giữa chiếc xe tải và một người phụ nữ, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Trong clip, một người phụ nữ đang đi bộ trên đường thì bất ngờ một chiếc xe tải lao tới tông trúng. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xa khoảng vài mét. Chiếc xe tải sau đó lập tức phanh gấp rồi dừng lại.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 11/5, tại Hòa Bình và đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện chưa rõ tình hình cụ thể của nạn nhân nhân ngay sau khi clip được đăng tải, đa số người xem đều tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.

"Đi bộ sát lề đường rồi vẫn còn bị đâm, khổ quá", "Mong là nạn nhân không bị thương nặng", "Chắc tài xế ngủ gật rồi"... là những bình luận được người xem để lại.

Tài xế mở cửa bất cẩn, suýt gây va chạm với xe đi tới từ phía sau

Tình huống giao thông xảy ra chiều hôm 10/5 trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội.



Tài xế chiếc ô tô đậu bên đường mở cửa mà không quan sát phía sau, cùng thời điểm chiếc xe có gắn camera hành trình chạy đến suýt dẫn đến một tình huống va chạm.

Bé gái 8 tuổi bị một nữ giáo viên mầm non chặn đường đánh đập dẫn đến hoảng loạn

Sáng 11/5, trên mạng xã hội lan truyền clip một bé gái đang chạy ngoài đường bất ngờ bị người phụ nữ giữ lại và đánh đập liên tục. Dù bé bị ngã và nằm trên nền đường, nhưng người phụ nữ kia vẫn không ngừng đánh đập trong tiếng la hét thất thanh và hoảng loạn của bé gái.

Qua xác minh, thời điểm xảy ra vào khoảng 19h ngày 10/5, tại tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Lúc này, một bé gái tên C (SN 2016) đang chạy ngoài đường thì bị người phụ nữ tên L.T.L giữ lại đánh.

Sau đó, gia đình cháu C đã đưa cháu đến cơ sở y tế để kiểm tra. Kết quả, bé gái chỉ bị thương nhẹ ngoài da, tuy nhiên cháu vẫn khóc trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ.

Được biết, bà L.T.L là giáo viên mầm non, hiện đang công tác tại Trường mầm non Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. UBND huyện Mường La giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu Trường Mầm non Ít Ong tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà L.T.L - giáo viên nhà trường để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Bão Mặt trời mạnh nhất 20 năm tạo ra hình ảnh cực quang tuyệt đẹp ở Tây Ban Nha

Từ ngày 10/5, bão mặt trời mạnh nhất 20 năm bắt đầu tấn công Trái đất. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, cơn bão có thể còn kéo dài tới hết cuối tuần, gây rủi ro cho hệ thống định vị, lưới điện và định vị vệ tinh, cùng các dịch vụ khác.

Trái với những ảnh hưởng cho thiết bị điện tử, bão mặt trời lại mang đến cực quang - những hình ảnh ánh sáng đẹp mắt cho người dân tại nhiều vùng có vĩ độ cao ở bán cầu Bắc.

Trong suốt thời gian diễn ra cơn bão và cả sau đó, hiện tượng kỳ vĩ đã xuất hiện tại nhiều nơi, trong đó có Anh, Canada, Mỹ...

Ngày 10/5, một nhân chứng đã ghi lại đoạn video tua nhanh về hiện tượng cực quang ở Palencia, Tây Ban Nha sau trận bão Mặt trời mạnh nhất 20 năm.