Clip NÓNG 24h: Xe máy tông trực diện ô tô do vượt ẩu tại Điện Biên, tài xế may mắn thoát nạn

Xe khách không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến tình huống nguy hiểm khi phanh gấp và đánh lái lách sang trái và va chạm trực diện với xe máy vượt ẩu ở hướng ngược chiều.

Điện Biên: Xe máy tông trực diện ô tô do vượt ẩu, tài xế may mắn thoát nạn Điện Biên: Xe máy tông trực diện ô tô do vượt ẩu, tài xế may mắn thoát nạn. Nguồn: Dân Trí/OFFB Vụ việc xảy ra vào ngày 6/5 tại Điện Biên, ghi nhận khoảnh khắc xe khách di chuyển trên đường bất ngờ phanh gấp, khiến tài xế phía sau buộc phải đánh lái sang trái lấn sang làn ngược chiều. Đúng lúc này, một chiếc xe máy phóng nhanh vượt ẩu từ hướng đối diện lao tới, khiến cả hai phương tiện suýt va chạm trực diện. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc được cho là do xe máy di chuyển với tốc độ cao và có hành vi vượt ẩu. Khi gặp tình huống bất ngờ từ xe khách phía trước, người lái xe máy không kịp xử lý và lao thẳng vào đầu xe ô tô. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người. Tài xế xe ben bị kẹt trong cabin sau vụ tai nạn ở Phú Yên Tài xế xe ben bị kẹt trong cabin sau vụ tai nạn ở Phú Yên. Nguồn: VOV Vào khoảng 9h15' sáng 9/5, trên Quốc lộ 1A, đoạn gần cầu chui Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ben và xe đầu kéo. Vụ tai nạn làm tài xế xe ben bị thương, mắc kẹt trong cabin. Vụ tai nạn xảy ra khi xe ben mang biển kiểm soát 78 C-088.58 va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37H-064.17, kéo Rờ mooc mang biển kiểm soát 63R-001-60. Xe tải 78 C-088.58 do tài xế Huỳnh Đức T., 44 tuổi, trú Phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên điều khiển theo hướng Bắc-Nam. Còn xe đầu kéo 37H-064.17 do ông Nguyễn Văn Đ., 41 tuổi, trú tại xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An điều khiển theo hướng Nam-Bắc. Hậu quả vụ tai nạn làm tài xế xe ben bị thương, mắc kẹt trong cabin. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Phú Yên đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn. Sau 10 phút cứu nạn, lái xe được đưa ra khỏi cabin và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hà Nội: Phản ứng lạ của xe bán tải sau tiếng còi của xe container xin vượt Phản ứng lạ của xe bán tải sau tiếng còi của xe container xin vượt tại Hà Nội. Nguồn: Dân Trí/OFFB Vào ngày 5/5 trên tuyến đường ở quận Hà Đông, Hà Nội, một vụ việc nguy hiểm đã xảy ra khi tài xế xe bán tải Mitsubishi Triton có hành động tạt đầu xe container sau tiếng còi cảnh báo. Theo camera hành trình ghi lại, chiếc xe container đang di chuyển trên đường thì phát hiện chiếc xe bán tải đi lấn sang làn trái. Do đó, tài xế xe container đã bấm còi để cảnh báo và xin nhường đường để vượt. Tuy nhiên, thay vì nhường đường, tài xế xe bán tải bất ngờ lạng sang làn trái, tạt đầu xe container một cách nguy hiểm. Sau đó, chiếc xe này tăng ga và đi thẳng. Hành động của tài xế xe bán tải đã khiến nhiều người phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi thiếu ý thức, coi thường luật giao thông và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Máy bay Boeing chở 85 người bốc cháy trên đường băng Senegal Máy bay Boeing chở 85 người bốc cháy trên đường băng Senegal. Nguồn: Tiền Phong Chiếc máy bay của hãng Air Sénégal gặp sự cố khi đang trên đường đến thủ đô Bamako của Mali vào cuối ngày 8/5. Trên máy bay có 79 hành khách, 2 phi công và 4 thành viên tổ bay. Các hành khách hoảng loạn nhảy ra từ lối thoát hiểm giữa đêm tối, trong lúc lửa bao trùm một bên máy bay. Nhiều tiếng la hét vang lên trong đoạn video được nhạc sĩ người Mali Siriman Sissoko dùng điện thoại ghi lại. Air Sénégal đăng một thông cáo lên mạng xã hội X cho biết tất cả chuyến bay từ Dakar đến Bamako đã được thay đổi lịch trình. Tuy nhiên, hãng không phản hồi đề nghị bình luận. Đây là sự cố thứ ba liên quan đến máy bay Boeing xảy ra trong tuần này. Cũng trong ngày 9/5, 190 người được sơ tán an toàn khỏi chiếc máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi một chiếc lốp máy bay bị hỏng trong quá trình máy bay hạ cánh. Boeing đang chịu sức ép lớn từ vụ cửa chiếc Boeing 737 Max bật ra trong chuyến bay của hãng Alaska Airlines hồi tháng 1. Sau sự cố, Cơ quan An toàn hàng không liên bang Mỹ đặt thời hạn 90 ngày để Boeing hoàn thành kế hoạch khắc phục những vấn đề về chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trong chế tạo máy bay. Tham khảo thêm Clip NÓNG 24h: Thanh niên đi xe máy phóng nhanh gây tai nạn thương tâm tại Phú Thọ

