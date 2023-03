Clip NÓNG 24h: Đang đi bỗng dừng lại, tài xế xe tải có hành động khiến ô tô đi sau nể phục

Hà Nội: Đang đi bỗng dừng lại, tài xế xe tải có hành động khiến ô tô đi sau nể phục

Hà Nội- Đang đi bỗng dừng lại bật đèn khẩn cấp, tài xế xe tải khiến ô tô đi sau nể phục. Nguồn: Giadinh.net/Hải Nam

Đoạn video ghi lại tình huống xảy ra vào khoảng 17 giờ 29 phút ngày 17/3 trên phố Trần Hữu Dực, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời điểm trên khi các phương tiện đang di chuyển chậm qua chung cư Iris Garden thì bất ngờ chiếc xe tải đi phía trước ô tô gắn camera hành trình giảm tốc rồi dừng hẳn.

Khi lái xe đi sau còn chưa hiểu chuyện gì, tài xế xe tải đã bật đèn khẩn cấp và sau đó bước xuống xe chạy sang bên đường phía ngược chiều. Người này rất nhanh kéo bẹ lá dừa cảnh rơi chắn ngang đường vào phía dải phân cách, sau đó mới lên xe tiếp tục hành trình.

Người lái ô tô có camera hành trình cho biết, anh rất cảm kích trước hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa của tài xế xe tải. Đoạn video sau đó đã được anh đăng, chia sẻ lên mạng xã hội và đã truyền cảm hứng tới nhiều người dùng về tinh thần vì cộng đồng của người lái xe tải.

Nam Định: Ô tô mất lái phi thẳng xuống sông may mắn được người dân lao xuống cứu

Ô tô mất lái phi thẳng xuống sông may mắn được người dân lao xuống cứu tại Nam Định. Nguồn: Zingnews

Sự việc xảy ra vào ngày 19/3 tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Xe ô tô do một người phụ nữ điều khiển thì bỗng dưng mất lái lao thẳng xuống sông. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã dũng cảm lao xuống cứu hộ. Rất may, toàn bộ người ngồi trên xe đều an toàn thoát nạn.

TP.Thủ Đức: Kẻ gian ngang nhiên trộm xe bất chấp chủ xe có mặt ở hiện trường

TP.Thủ Đức: Kẻ gian ngang nhiên trộm xe bất chấp việc chủ xe có mặt ở hiện trường. Nguồn: Người Lao Động

Ngày 20/3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trộm xe máy chớp nhoáng ở khu phố 6, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Qua tìm hiểu, nạn nhân là chị T.L.T.T (23 tuổi, ngụ phường 6, quận Gò Vấp, TP HCM).

Theo đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 19/3, chị T. vào một quán ăn trên đường Alexandre de Rhodes (phường Linh Trung). Lúc này, có hai nam thanh niên đi xe máy tới dừng trước cửa quán, khi thấy những người ngồi trong quán không để ý thì 1 trong 2 nam thanh niên tiếp cận bẻ khóa chiếc xe máy của chị T.

Nhân viên phục vụ phát hiện vụ việc nên đã hô hoán và chạy bộ đuổi theo. Nghe tiếng tri hô, chị T. và những người ngồi trong quán bật dậy nhưng tên trộm đã tăng ga bỏ chạy. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.



Vụ việc đã được chị T. trình báo Công an phường Linh Trung. Được biết, chiếc xe chị T. mua cũ được gần 1 năm, trị giá hơn 40 triệu đồng.

Nữ MC thời tiết trợn ngược mắt, ngã gục ngay trên sóng truyền hình

Nữ MC thời tiết trợn ngược mắt, ngã gục ngay trên sóng truyền hình. Nguồn: Báo Tiền Phong

Ngày 17/3, chương trình tin tức buổi sáng của đài CBS Los Angles (Mỹ) xảy ra sự cố hi hữu ngay trên sóng trực tiếp.

Khi hai đồng MC Nichelle Medina và Rachel Kim đang dẫn dắt để chuyển sang chuyên mục dự báo thời tiết vào 7h sáng, Alissa Carlson Schwartz vốn đang tươi cười chờ đến lượt mình bất ngờ trợn ngược mắt rồi từ từ ngã gục xuống gầm bàn, biến mất khỏi màn hình.

Medina và Kim dường như không nhận ra tình trạng của bạn dẫn. Mãi không thấy Schwartz tiếp lời, Medina nói đùa: "Alissa, đây thực sự là sự bình yên trước cơn bão". Vài giây sau, Kim mới thốt lên "Ồ", rồi cùng Medina di chuyển khỏi ghế với biểu cảm lo lắng. Hai MC không quên nhiệm vụ dẫn chương trình, thông báo với khán giả tạm nghỉ.

Theo TMZ, chương trình không quay lại phân đoạn bị gián đoạn, thay vào đó phát sóng các đoạn video được ghi hình trước.



Khoảng 14h30, Schwartz cập nhật tình hình trên Facebook cá nhân: "Cảm ơn vì tất cả tin nhắn, cuộc gọi và lời chúc tốt đẹp. Tôi sẽ ổn thôi!".

Nguyên nhân Schwartz ngất xỉu chưa được tiết lộ, nhưng sự cố tương tự xảy ra vào năm 2014 khi cô làm việc tại đài truyền hình khác. Cô đột nhiên nôn mửa giữa buổi phát sóng khi đang tiếp lời đồng nghiệp.

Thời điểm đó, bác sĩ chẩn đoán nữ MC thời tiết bị hở van tim. May mắn, sau khi sinh con gái, nhờ phương pháp tế bào gốc, bệnh tim của cô đã được chữa khỏi. Chưa rõ sự cố ngất xỉu có liên quan đến các vấn đề về tim trong quá khứ của Schwartz không.