Đi dã ngoại gần hồ Côn Sơn, bố mẹ suýt ân hận cả đời khi không biết con nhỏ đuối nước

Trưa 2/5, tại khu vực hồ Côn Sơn (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), nhóm bạn của anh Hồ Anh Tiến quê ở thị trấn Ninh Giang đang vui chơi, cắm trại dã ngoại trên bờ hồ Côn Sơn thì phát hiện một bé trai đang bị đuối nước. Ngay khi phát hiện, anh Tiến đã bơi ra hồ cứu được cháu bé. Cháu bé được cứu kịp thời nên may mắn không sao.

Mẹ cháu bé sau đó mới biết và cảm ơn anh Tiến đã dũng cảm, kịp thời cứu con mình. Được biết, cháu bé nghịch nước gần bờ hồ thì bị tuột dép. Cháu đã với theo để lấy dép thì bị trượt ra xa, dẫn đến bị đuối nước.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh khi đưa con nhỏ đi chơi, dã ngoại những địa điểm có hồ nước.

Hải Phòng: Khoảnh khắc ô tô tông tử vong 2 người đi bộ

Vào khoảng 10h21 ngày 2/5, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại An Dương, Hải Phòng.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy ô tô này có biểu hiện mất lái, nghi do nổ lốp đã va chạm với 2 người đi bộ và khiến 2 người này tử vong tại chỗ. Hiện Công an huyện An Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

TP.HCM: Gặp nạn với xe container trên đường dẫn cao tốc, 2 công nhân sắp cưới phải nhập viện

Đến trưa 3/5, lực lượng chức năng TP.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, xe container do nam tài xế chạy trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp đi Mai Chí Thọ. Khi đến đoạn cách nút giao An Phú (phường An Phú, TP.Thủ Đức) khoảng 500 m thì xe này bất ngờ lao qua phải húc văng 5 m dải phân cách, len vào làn xe máy, tông và kéo lê hai xe máy dưới gầm.



Lực lượng cảnh sát giao thông sau đó có mặt tại hiện trường, xử lý sự cố. Hai nạn nhân được lực lượng y tế sơ cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy.



Theo thông tin ban đầu, tài xế khai xe nổ lốp dẫn đến tai nạn. Hai người bị thương nặng là Chị Đ.T.D.L. (28 tuổi, ngụ Bình Định) và anh N.T.H.H. (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk) làm cùng công ty và chuẩn bị cưới nhau.



Tài xế chửi và đe dọa người khác vì bị nhắc mở cửa xe thiếu an toàn

Nhắc nhở tài xế không đóng cửa khi dừng xe ven đường, lái xe bị người này chửi lại. Không dừng lại ở đó, người này còn có hành động đuổi theo xe đe dọa tài xế.

Được biết vụ việc xảy ra vào chiều 1/5 trên tuyến đường Lê Hiến Tông, Thọ Xuân (Thanh Hóa).