Clip NÓNG 24h: Đười ươi Phú Quốc suýt đuối nước vì với thức ăn du khách ném vào chuồng

Đười ươi Phú Quốc suýt đuối nước vì với thức ăn du khách ném vào chuồng

Đười ươi Phú Quốc suýt mất mạng vì với thức ăn du khách ném vào chuồng. Nguồn: SaoStar

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 24/6 vừa qua tại vườn thú ở Phú Quốc. Một du khách đã ném đồ ăn cho đười ươi nhưng không ném tới bãi đất mà rơi ở mép hồ. Chú đười ươi lúc này cố dướn người lấy đồ ăn, tuy nhiên do cỏ trơn nên đã trượt ngã, chới với rồi chìm xuống lòng hồ. Rất may mắn, nhân viên sở thú đã có mặt kịp thời, ném phao rồi nhảy xuống hồ giải cứu, đưa chú đười ươi lên bờ. Sau khi được sơ cứu, đười ươi đã hồi sức, tuy nhiên tinh thần vẫn còn khá hoảng loạn.

Sự việc khiến những người có mặt trong sở thú không khỏi hốt hoảng. Còn cộng đồng mạng khi theo dõi đoạn clip bày tỏ sự bức xúc trước sự vô ý thức của một bộ phận du khách không tuân thủ quy định.

Cô gái quẳng xe máy giữa đường bắt mèo

Cô gái quẳng xe máy giữa đường bắt mèo. Nguồn: MXH Giao thông

Mới đây MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái đang điều khiển xe máy trên đường Phạm Hùng thuộc địa phận Hà Nội, chở theo con mèo nằm trong túi để ở sàn xe. Bất ngờ chú mèo nhảy ra khỏi túi lao ra giữa đường nơi xe cộ đang di chuyển tấp nập. Cô gái vội vàng vứt luôn chiếc xe máy ra giữa đường rồi chạy theo để bắt mèo. Nhiều xe máy, ôtô phía sau phanh gấp để tránh cô gái. Rất may là không có tai nạn xảy ra.

Nghi vấn nhóm tín dụng đen xông vào nhà cụ bà 78 tuổi đập phá

Nghi vấn nhóm tín dụng đen xông vào nhà cụ bà 78 tuổi đập phá. Nguồn: Người lao động

Ngày 28/6, lực lượng chức năng ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã đến ghi nhận hiện trường vụ nhà một hộ dân ở xã Long Trì, huyện Châu Thành bị đập phá hư hỏng nhiều tài sản. Trước đó, vào 15 giờ 45 phút ngày 27/6, nhà bà Nguyễn Thị T. (78 tuổi; ngụ xã Long Trì) bị nhóm đối tượng hơn 10 người xông vào đập phá tài sản, đồ đạc. Trước khi vào nhà, nhóm đối tượng đã lấy cục gạch đập hỏng camera gắn ở khu vực cửa chính. Sau đó, các đối tượng tiếp tục lao vào trong nhà chính rồi xuống bếp để đập phá tivi, máy giặt, bàn ghế, tủ kính, camera...

Theo bà T, do đang ở nhà một mình nên khi thấy một nhóm người xông vào đập phá tài sản, bà đã van xin, khóc lóc nhưng nhóm đối tượng lại càng đập phá dữ dội hơn. Sau khi không còn tài sản gì để đập phá, nhóm người này mới chịu bỏ đi.

Sáng 28/6, thông tin từ Công an huyện Châu Thành cho biết đã nắm được vụ việc trên và đang xác minh làm rõ. Một số đối tượng liên quan trong vụ việc đã được công an triệu tập lên lấy lời khai. Bước đầu xác định, một thành viên trong nhà bà T. mắc nợ nhưng chưa trả nên bị nhóm đối tượng này kéo đến đập phá tài sản và đe dọa. Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Liều lĩnh xông vào nhà dân trộm xe máy giữa ban ngày, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Liều lĩnh xông vào nhà dân trộm xe máy giữa ban ngày, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời. Nguồn: Saostar

Sự việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại vào đầu giờ chiều ngày 27/6 vừa qua và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, thời điểm này, một nam thanh niên đeo khẩu trang ngang nhiên tiến lại gần nhà dân. Tên này ngó nghiêng xung quanh rồi đi thẳng vào trong sân.

Sau một hồi loay hoay, tên này bỏ chạy cùng chiếc xe máy nhưng bị gia chủ phát hiện và đuổi theo giữ lại tài sản.