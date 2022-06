Clip NÓNG 24h: Chiến sĩ CSGT dùng xe chuyên dụng chở em bé đi cấp cứu gây xúc động

Chiến sĩ CSGT dùng xe chuyên dụng chở em bé đi cấp cứu gây xúc động

Chiến sĩ CSGT dùng xe chuyên dụng chở em bé đi cấp cứu gây xúc động. Nguồn: Báo Dân trí

Hình ảnh cảm động được một người dân ghi lại trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), cho thấy khoảnh khắc một chiến sĩ CSGT sử dụng xe chuyên dụng để chở một người đàn ông, trên tay bế theo một em bé đang bất tỉnh.

Theo chủ nhân của đoạn clip thì chiến sĩ CSGT này đã bỏ chốt trực, sử dụng xe chuyên dụng để chở em bé và người bố đến bệnh viện để cấp cứu. Chiến sĩ cảnh sát giao thông đã bật đèn cảnh báo và di chuyển với tốc độ nhanh để đưa em bé đến bệnh viện sớm nhất có thể.

Đoạn clip về hành động đẹp của chiến sĩ CSGT đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm động và thán phục hành động đúng lúc, kịp thời của chiến sĩ CSGT trong tình huống này.

Tài xế ôtô chỉ vào mặt "thách thức" CSGT

Tài xế xe ôtô chỉ vào mặt "thách thức" CSGT. Nguồn: Báo Người Lao Động

Ngày 27/6, lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện Công an TP. Vinh đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nam tài xế gây tai nạn giao thông còn có hành vi chống đối. Trước đó, chiều 26/6, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có những lời nói "thách thức" lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sau khi điều khiển xe ôtô va chạm với một xe gắn máy rồi tông vào một gốc cây ven đường. Sau khi clip được đăng tải, nhiều người tỏ ra bất bình trước những hành động và lời nói của tài xế ôtô màu trắng.

"Đứng tim" cảnh xe máy bất ngờ tông thẳng vào cây cảnh bên đường, tài xế bị hất văng lên cây

"Đứng tim" cảnh xe máy bất ngờ tông thẳng vào cây cảnh bên đường, tài xế bị hất văng lên cây. Nguồn: SaoStar

Tình huống này được camera an ninh của một nhà dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, thời điểm này trên đường có khá nhiều phương tiện đang qua lại. Bất ngờ, một chiếc xe máy chạy tốc độ cao lao lên vỉa hè, tông thẳng vào chậu cây cảnh bên đường. Cú đâm mạnh khiến đuôi xe máy bị hất cao, còn người đàn ông điều khiển chiếc xe bị văng lên ôm trọn gốc cây. Sau sự việc, người đàn ông này đã lồm cồm bò dậy, người còn lại vẫn ngồi bên lề đường, có vẻ như chưa hết choáng váng. Phát hiện sự việc, người dân từ đã từ trong nhà đi ra kiểm tra tình hình, đồng thời giúp người đàn ông dựng xe máy lên.

Xe khách cháy trơ khung trên đại lộ Thăng Long

Xe khách cháy trơ khung trên đại lộ Thăng Long. Nguồn: MXH Giao thông

Sự việc xảy ra trên đại lộ Thăng Long đoạn gần khu vực cầu An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Khoảng 15h, tài xế phát hiện khói bốc ra từ sau xe nên dừng lại và truy hô khoảng 30 hành khách di dời. Hành lý dưới cốp lập tức được chuyển ra ngoài. Một số người đi đường đã dừng xe hỗ trợ dập lửa nhưng không hiệu quả, trong khoảng 10 phút lửa lan ra toàn bộ ôtô. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an Hà Nội, đến khoảng 15h30, lửa được khống chế. May mắn không có thương vong xảy ra.