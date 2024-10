Clip NÓNG 24h: Gần 20 người từ Đồng Nai vác hung khí đến Bình Thuận giải quyết mâu thuẫn Clip NÓNG 24h: Gần 20 người từ Đồng Nai vác hung khí đến Bình Thuận giải quyết mâu thuẫn

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng Công an thị xã La Gi vừa phối hợp cùng Công an huyện Hàm Tân kịp thời ngăn chặn nhóm 19 đối tượng đi xe khách từ Đồng Nai qua thị xã La Gi, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.