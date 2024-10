Clip NÓNG 24h: Xe máy phóng nhanh tông trực diện khiến nhiều người bị thương nặng tại Hưng Yên

Xe máy phóng nhanh tông trực diện khiến nhiều người bị thương nặng tại Hưng Yên

Xe máy phóng nhanh tông trực diện khiến nhiều người bị thương nặng tại Hưng Yên. Nguồn: Gia Đình và Xã Hội

Đoạn video được camera an ninh nhà người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 18/10, chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển, phía sau chở theo 1 bé trai đang từ từ di chuyển sang đường. Lúc này, 1 xe máy do 2 nam thanh niên cầm lái, chạy với tốc độ cao từ phía sau lao tới đã bất ngờ tông thẳng vào xe của người đàn ông.

Va chạm mạnh khiến cả 4 người trên 2 phương tiện đều bị hất văng lên không trung sau đó ngã xuống đường. Trong khi bé trai sau tai nạn có thể đứng dậy, chạy về phía vỉa hè, 3 người còn lại có vẻ bị thương nặng hơn, nằm bất động. Chứng kiến vụ việc, người dân gần đó đã ngay lập tức có mặt, hỗ trợ người bị nạn.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên QL 39A đoạn qua địa bàn xã Liên Phương, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Các nạn nhân bị thương đã được người dân hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện sau đó.

Dù chưa rõ sự việc cụ thể ra sao, thế nhưng đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận, đa số ý kiến đều cho rằng, chiếc xe máy do 2 thanh niên điều khiển đã không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát vì vậy đã gây tai nạn.

Long An: Ô tô tải ngang nhiên chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1

Ô tô tải ngang nhiên chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1 tại Long An. Nguồn: VOV

Khoảng 14h20 ngày 18/10, tài xế điều khiển ô tô trọng tải lớn (không rõ biển số) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Long An đi huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Khi qua khỏi địa phận giáp ranh thuộc xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức đoạn km 1927 Quốc lộ 1, ô tô tải này di chuyển nhanh theo làn đường gần dải phân cách. Đến đoạn ngã 3, bất ngờ chuyển hướng sang phần đường ngược lại để chạy ngược chiều. Vụ việc khiến nhiều người đi đường một phen khiếp vía.

Nhiều người dân bức xúc, khu vực này có nhiều nhà máy, công ty và phương tiện tham gia giao thông nhưng tài xế vẫn bất chấp điều khiển phương tiện tăng tốc chạy về phía trước, rồi rẽ vào bãi đậu xe cách ngã 3 gần 50m.

Hình ảnh này đã được trình báo công an tiếp nhận và kiểm tra, xử lý.

Tài xế bất chấp nguy hiểm, đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tài xế bất chấp nguy hiểm, đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Sức Khỏe và Đời Sống

Chiều 16/10, một vụ việc gây bức xúc đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khi một tài xế bất chấp nguy hiểm, điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đoạn đường dẫn lên cầu vượt sông Hồng, gần nút giao IC10 (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy, hành vi nguy hiểm này đã khiến nhiều phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao phải thót tim, phanh gấp để tránh tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của tài xế là ông T.V.C. (SN 1962, trú tại xã Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30F-204.XX.

Tại cơ quan chức năng, ông T.V.C. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng đối với tài xế T.V.C.