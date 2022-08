Clip NÓNG 24h: Hai tên cướp dùng bình xịt hơi cay và dao chống trả khi bị phát hiện

Hai tên cướp dùng bình xịt hơi cay và dao chống trả khi bị phát hiện

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại được toàn cảnh một vụ trộm cướp xe máy xảy ra vào lúc 10h27' ngày 7/8 trước cửa chung cư Hòa Lợi, TP. Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương.



Khi tên trộm vừa dắt chiếc xe máy ra đường thì bất ngờ, từ phía bên này đường một người đàn ông đi xe máy màu trắng lao thẳng xe đâm vào khiến hắn ngã ra đường. Những người xung quanh cùng thanh niên hỗ trợ bắt tên trộm xe.Khi mọi người vây bắt thì bất ngờ kẻ trộm rút dao chống trả. Đồng phạm đi cùng cũng dùng bình xịt hơi cay tấn công quyết liệt những người truy cản rồi cả hai tẩu thoát. Vụ việc làm một người bị thương nhẹ ở mặt do bị hơi cay xịt trúng. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh gần đó ghi lại.

Cô giáo mầm non hất cùi chỏ vào mặt trẻ

Chiều 7/8, lãnh đạo UBND thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đã quyết định đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời (TT Phú Thịnh, huyện Phú Ninh) nơi xảy ra vụ cô giáo dùng cùi chỏ hất vào mặt bé trai 3 tuổi.

Trước đó, video dài gần 2 phút được tài khoản Facebook T.L. đăng tải với nội dung ghi lại cảnh cô giáo ở trường mầm non tư thục dùng cùi chỏ hất mặt bé trai 3 tuổi.

Chị T.L, người đăng clip cho biết sự việc trên xảy ra khoảng 15 giờ 15' ngày 6/8 tại trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời (thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh). Chị L. cho hay bé trai bị đánh trong clip là cháu ruột của mình. Chị vô tình kiểm tra camera tại lớp học thì phát hiện sự việc cháu bé bị đánh ngay thời điểm đó.

Cô N.T.N, giáo viên trường mầm non Hoa Mặt Trời, thừa nhận có đánh bé trai, nhưng không gây thương tích gì. Theo cô N. nguyên nhân là do bé trai có 2 lần đưa ghế lên đầu bạn, cô giáo có can ngăn nhưng bé không nghe lời tiếp tục đưa ghế gần đụng đầu bạn nên cô N. có giật ghế và có đưa cùi chỏ tay hất vào mặt bé, ngoài ra còn có tác động vào tai bé 2-3 lần. Tuy nhiên, chị N. cho rằng mình tác động rất nhẹ chứ không phải đánh mạnh, vì trong lớp có camera nên chỉ nghĩ là dọa trẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Huỳnh Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh cho biết, chính quyền địa phương đã quyết định đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời cho đến khi có kết quả điều tra của cơ quan công an. Nếu có sai phạm, sẽ xử lý theo quy định.

Cháy lớn trong khu công nghiệp ở Hà Nội, khói đen bốc cao hàng chục mét

Từ 6h30 sáng 8/8, người dân sinh sống quanh Khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) phát hiện vụ cháy lớn bên trong một công ty tại đây.

Theo người dân, vụ hỏa hoạn phát sinh cột khói đen bốc cao hàng chục mét, trong đám cháy có phát ra nhiều tiếng nổ.

Ngay khi đám cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Công an huyện Mê Linh đã có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa.

Đến 9h cùng ngày, Cảnh sát cho hay chưa ghi nhận thương vong, công tác chữa cháy vẫn đang triển khai...

Camera ghi lại vụ đấu đầu trực tiếp khiến 2 xe ô tô biến dạng

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 20h30 tối qua 7/8 tại Nghi Trường - Nghi Lộc, đoạn gần Đại Học Vinh CS2 (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An). Vụ va chạm nghiêm trọng giữa 2 ô tô hiệu i10 Huyndai khiến phần đầu máy của cả 2 xe đều hư hỏng nặng. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu được cho là do 1 xe taxi không bật đèn, xe còn lại để đèn quá chói, khiến xe đối diện bị hạn chế tầm nhìn, dẫn đến tai nạn.