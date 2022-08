Clip NÓNG 24h: "Racing boy" đang đua tốc độ thì gặp sự cố ở Quảng Ninh

"Racing boy" đang đua tốc độ thì gặp sự cố ở Quảng Ninh

"Racing boy" đang đua tốc độ thì gặp sự cố ở Quảng Ninh. Nguồn: Infonet

Theo clip, trên đường buổi tối khá vắng vẻ xuất hiện một nhóm các cháu bé đạp xe đạp đi chơi. Một bé trai vừa đạp xe vừa ngoảnh đầu lại phía sau, do không chú ý quan sát đường đi nên đã lao thẳng xe đạp vào đuôi một chiếc xe ô tô con đang dừng đỗ ven đường. Do đi nhanh nên cháu bé đã lao đầu vào tấm kính đuôi xe ô tô và ngã xuống đường. Thấy các bạn vẫn đang đạp xe đi qua, cháu bé cũng vội vàng lên xe đuổi theo bạn. Hậu quả cú va chạm đã khiến cho tấm kính phía đuôi ô tô bị vỡ tan. Được biết đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại vào lúc 20h ngày 5/8 tại Quảng Ninh.

Bất cẩn, chuyên gia bắt rắn bị "trăn khủng" cắn nhập viện

Bất cẩn, chuyên gia bắt rắn bị "trăn khủng" cắn nhập viện. Nguồn: Người Đưa Tin

Sự việc xảy ra tại huyện Agam, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia.



Trong clip, một chuyên gia bắt rắn có tên Syawal Waldi đang trình diễn những động tác đối phó với một con trăn khi phát hiện nó bò vào nhà.

Ban đầu, Syawal Waldi sử dụng một chiếc lá để che mắt con vật, sau đó tóm gọn phần đầu và sử dụng dây chun để buộc miệng con vật lại. Sau màn biểu diễn, Syawal Waldi đã thả con vật xuống nền nhà.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất cẩn, người này đã bị con trăn cắn trúng tay trái và khiến máu chảy ra nhiều. Phải mất một thời gian khá lâu, những người trong nhóm cứu hộ động vật mới giải thoát được bàn tay của Syawal Waldi ra khỏi hàm răng của con trăn.

Ngay sau đó, Syawal Waldi đã được đưa đến bệnh viện để các bác sĩ cầm máu và khâu lại vết thương. Syawal Waldi cho biết, anh đã không nhận ra dây buộc cao su quanh miệng con trăn bị tuột ra nên mới bị con vật cắn vào tay.

Lực lượng cứu hộ giăng dây giải cứu 23 người mắc kẹt tại Suối Tiên, Quảng Nam

Lực lượng cứu hộ giăng dây giải cứu 23 người mắc kẹt tại suối Tiên, Quảng Nam. Nguồn: CAND

Theo Công an Nhân dân đưa tin, khoảng 16h ngày 6/8 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo có một nhóm gồm 23 người đi du lịch tại khu vực Suối Tiên bị mắc kẹt trên núi do mưa lớn, nước suối dâng cao nên không qua được bên bờ suối, đề nghị cứu nạn cứu hộ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.



Được biết, trước đó vào khoảng 10h30 ngày 6/8 một nhóm gồm 28 người, trong đó có 24 học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) và 2 thầy giáo cùng 2 cháu nhỏ là con của thầy giáo đi cùng, vào Suối Tiên (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) chơi.



Tuy nhiên, đến khoảng 14h chiều cùng ngày trời bất ngờ mưa lớn khiến nước suối dâng cao. 5 em học sinh đi trước nên qua được bờ, 23 người còn lại bị mắc kẹt.



Sau khi xác định tình hình, lực lượng cứu hộ hướng dẫn nhóm ra vị trí thuận lợi rồi triển khai giăng dây đưa 23 người qua suối an toàn vào 17h30 cùng ngày.

Phẫn nộ xe buýt lấn làn, dừng đèn đỏ kiểu "không giống ai"

Phẫn nộ xe buýt lấn làn, dừng đèn đỏ kiểu "không giống ai". Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con quay lại được, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên đường Phan Bội Châu (Hà Nội). Khi đến ngã tư, tài xế rẽ trái vào đường Hai Bà Trưng thì phát hiện một xe buýt màu xanh, đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Hai Bà Trưng.

Đáng nói, thay vì dừng chờ đèn đỏ đúng nơi quy định và tuân thủ vạch kẻ đường, tài xế xe buýt nói trên lại lái xe lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt các xe khác đang xếp hàng. Đồng thời dừng chờ đèn đỏ sát khu vực vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, gây cản trở hướng rẽ của ô tô gắn camera hành trình và nhiều xe khác.