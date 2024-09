Clip NÓNG 24h: Hiện tượng mây xoắn kỳ thú bao phủ bầu trời Bình Dương

Hiện tượng mây xoắn kỳ thú bao phủ bầu trời Bình Dương

Hiện tượng mây xoắn kỳ thú bao phủ bầu trời Bình Dương. Nguồn: Tiền Phong

Chiều muộn 31/8, hiện tượng khối mây xoắn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời gây sự chú ý của người dân tại tỉnh Bình Dương. Đây là hiện tượng mà người dân địa phương cho rằng "xưa nay hiếm".

Mây xoắn có hình thù như sóng thần khiến không ít người cảm thấy lo lắng. Dù mây đen bao trùm cả bầu trời song tại Bình Dương trời mưa không lớn như những ngày trước đó.

Chia sẻ về hiện tượng khối mây khổng lồ trên bầu trời, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện tượng khối mây xoắn không chỉ xuất hiện tại tỉnh Bình Dương mà các tỉnh Đông Nam bộ người dân cũng có thể nhìn thấy rõ. Đây là một hiện tượng bình thường và không nguy hiểm .

Lý giải hiện tượng trên, theo đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, do có rãnh thấp ở Biển Đông và gió Tây Nam hoạt động mạnh, mây đối lưu phát triển nhanh nên hình thành cấu trúc hình khối.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ đang duy trì. Gió mùa Tây Nam chi phối thời tiết Nam bộ đang hoạt động với cường độ mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Trung bộ suy yếu dần. Trong những ngày tới, có xu thế hình thành rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung bộ và Nam bộ.

Cháy nổ trạm biến áp thiệt hại hơn 13 tỷ đồng, mất điện trên diện rộng

Cháy nổ trạm biến áp thiệt hại hơn 13 tỷ đồng, mất điện trên diện rộng. Nguồn: VOV

Vào khoảng 21h ngày 31/8 trạm biến áp 220 KVA- Cai Lậy của Công ty Truyền tải điện 4 thuộc Tổng công ty truyền tải Điện lực Quốc gia (tại phường 5, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bỗng dưng bị phát cháy từ trụ điện phía trước. Sau đó, ngọn lửa lan rộng vào bên trong.

Nhận tin báo, Công an thị xã Cai Lậy đã phân công lực lượng ứng trực 113, Đội nghiệp vụ Công an thị xã Cai Lậy phối hợp cùng lực lượng Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tiền Giang đến hiện trường khẩn trương thực hiện các biện pháp chữa cháy. Dù trong thời điểm xảy ra cháy, có xảy ra mưa to nhưng đến khoảng 22h55 ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng 2/4 máy biến áp (máy biến áp T3, và máy biến áp AT1) trị giá khoảng 13 tỷ đồng. Trạm biến áp 220KVA bị cháy nổ đã gây mất điện trên diện rộng tại nhiều địa bàn như: huyện Cái Bè, Cai Lậy, Thị xã Cai Lậy và thành phố Mỹ Tho. Hôm nay (1/9), ngành điện lực đang khẩn trương khắc phục sự cố này.

Tuyên Quang: Vượt ẩu thiếu quan sát, thanh niên suýt trả giá đắt trên quốc lộ 2C

Vượt ẩu thiếu quan sát, thanh niên suýt trả giá đắt trên quốc lộ 2C. Nguồn: Báo Giao Thông

Vào khoảng 10h30 ngày 31/8, trên quốc lộ 2C đoạn qua huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra.

Theo hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô lưu thông cùng chiều, một người điều khiển xe máy đã bất chấp luật giao thông, thản nhiên vượt ẩu bên phải với tốc độ cao.

Do không làm chủ được tốc độ và thiếu quan sát, người này đã đâm trực diện vào đuôi một chiếc xe tải đang đỗ bên lề đường. Rất may, vụ tai nạn không gây ra hậu quả nghiêm trọng về người, tuy nhiên chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Hành vi coi thường luật giao thông của người điều khiển xe máy đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm luật giao thông ngày càng phổ biến. Việc vượt ẩu, lạng lách không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người vi phạm mà còn đe dọa đến tính mạng của những người tham gia giao thông khác.

Xúc động hình ảnh CSCĐ đứng cảnh giới, Thiếu tá CSGT thay lốp xe giúp tài xế trên cao tốc

Xúc động hình ảnh CSCĐ đứng cảnh giới, Thiếu tá CSGT thay lốp xe giúp tài xế trên cao tốc. Nguồn: Tạp chí Giao Thông

Trong sáng 31/8 trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về hai cán bộ CSGT và CSCĐ giúp đỡ người dân gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn - QL45. Hành động đẹp vì nhân dân phục vụ của hai cán bộ Công an nhận được nhiều lời ngợi khen của người dân.

Được biết, chủ nhân lan tỏa những hình ảnh trên là anh Phan Đức Dũng. Anh Dũng xúc động nhớ lại: "Sáng 31/8, nhân kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tôi có hành trình từ Hà Nội đi Nghệ An. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, khi đang lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL45, đoạn cách hầm Tam Điệp khoảng 3 km thì lốp ô tô bị nổ".

Sự cố xảy ra trên cao tốc khiến anh Dũng rất lo lắng vì ô tô vẫn đang ở làn ngoài, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao.

Đúng lúc này, hai cán bộ Công an gồm một CSGT và một đồng chí CSCĐ đang tuần tra bằng mô tô chuyên dụng trên cao tốc đã kịp thời có mặt, đặt cảnh báo nguy hiểm từ xa hỗ trợ anh Dũng, đồng thời giúp thay lốp ô tô bị hỏng.

"Hai đồng chí Công an giúp đỡ tôi rất nhiệt tình khiến tôi rất cảm kích. Mọi việc diễn ra rất nhanh nên tôi cũng chưa kịp biết tên của cả hai để gửi lời cảm ơn chân thành", anh Dũng chia sẻ.

Ngày 31/8, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, hai cán bộ có hành động giúp dân là Thiếu tá Võ Nhật Thành và Đại úy CSCĐ Bùi Trọng Nghĩa. Thời điểm ấy, Thiếu tá Thành và Đại úy Nghĩa đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến theo kế hoạch. Ngoài công tác đảm bảo trật tự ATGT, các CBCS được chỉ huy đơn vị quán triệt nhiệm vụ phải luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng hỗ trợ người dân gặp sự cố trên hành trình di chuyển.

Đối với các dịp nghỉ lễ dài ngày và có lưu lượng phương tiện lưu thông rất đông trên đường cao tốc, đơn vị ứng trực 100% quân số trong suốt kỳ nghỉ lễ, thường xuyên tuần tra kiểm soát, ứng trực dọc tuyến cao tốc dài gần 170km kéo dài từ Quốc lộ 45 (Thanh Hóa) ra đến Pháp Vân (Hà Nội).

Lực lượng tuần tra sử dụng tất cả phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến mà Đội 3 phụ trách được thông suốt, hạn chế ùn tắc và kéo giảm tai nạn giao thông.

"Dịp nghỉ lễ này, Đội 3 sử dụng 10 mô tô chuyên dụng dành cho lực lượng phối hợp giữa CSGT và cảnh sát cơ động. Các tổ tuần tra lưu động khép kín địa bàn để phát hiện, xử phạt phương tiện vi phạm trên cao tốc, nhất là lỗi đi vào làn khẩn cấp", thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh.