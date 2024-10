Clip NÓNG 24h: Hình ảnh nước biển dâng cao tràn vào nhà dân ở Thừa Thiên - Huế trong bão Trà Mi

Hình ảnh nước biển dâng cao tràn vào nhà dân ở Thừa Thiên Huế trong bão Trà Mi

Hình ảnh nước biển dâng cao tràn vào nhà dân ở Thừa Thiên Huế trong bão Trà Mi. Nguồn: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Sáng 27/10, bão Trà Mi gây mưa lớn, gió mạnh và nước biển dâng cao tại khu vực bãi tắm Thuận An và Phú Thuận, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại khu vực đập Hòa Duân (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) nước biển dâng cao tràn qua bờ cát của bãi tắm, chảy xiết vào khu dân cư. Cụ thể, nước biển dâng cao, lên nhanh gây ngập khoảng 0,5m. Lực lượng tại chỗ đang tiếp tục theo dõi để có phương án xử lý tiếp theo.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay, huyện Phú Vang chủ động phương án di dời 909 hộ, 2.819 khẩu.

Ở thị xã Hương Thủy, một số tuyến đường ngập cục bộ ở xã Thủy Phù 40-50cm. Các lực lượng xung kích ở các phường xã cũng sẵn sàng các phương án ứng phó. Tại Quảng Điền, các đơn vị chủ động các phương án ứng phó, di dời 49 hộ ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Bất cẩn khi qua nút giao, xe đạp điện lao thẳng vào xe tải

Bất cẩn khi qua nút giao, xe đạp điện lao thẳng vào xe tải. Nguồn: Chuyên trang Gia Đình & Xã Hội - Báo Sức khỏe & Đời sống

Đoạn video được camera an ninh gần hiện trường ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 10 giờ 25 phút ngày 26/10, chiếc xe đạp điện do hai em học sinh điều khiển di chuyển với tốc độ khá nhanh. Khi đi tới nút giao, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, nam sinh đi xe điện không phát hiện có một xe tải từ hướng đường giao cắt đang lao tới.

Hậu quả, chiếc xe điện lao thẳng vào phần bánh sau của xe tải, cú va chạm mạnh khiến 2 em học sinh bị hất văng, ngã xuống đường. Trong khi một em có thể đứng dậy chạy về phía lề đường, thì một em khác có vẻ bị thương nặng hơn, nằm bất động.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường đi qua xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau khi xảy ra va chạm, lái xe tải cùng người dân gần đó đã có mặt, hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa người bị thương tới bệnh viện.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận, đa số ý kiến đều cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tai nạn xuất phát từ sự chủ quan của hai em học sinh khi di chuyển trên đường.

Tài xế hốt hoảng vì đàn trâu chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Tài xế hốt hoảng vì đàn trâu chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Nguồn: MXH

Hai ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một đàn trâu chạy băng băng trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Điều đáng nói, sự việc xảy ra vào đêm tối, đèn đường không có khiến tài xế bất ngờ và có phần hốt hoảng vì sự xuất hiện của đàn trâu trên cao tốc.

Khi xem đoạn video này, nhiều người tỏ ra phẫn nộ vì đàn trâu chạy vào cao tốc rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt đây là đường cao tốc, nếu các phương tiện không kịp phanh sẽ xảy ra những va chạm đáng tiếc.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty CP đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) xác nhận sự việc và cho biết, có thể đàn trâu đã đi theo lối ra vào để đi lên cao tốc. Khi phát hiện sự việc, đội bảo trì đường đã lập tức lùa đàn trâu ra khỏi đường cao tốc đồng thời giao lại cho địa phương tiếp tục xác minh và làm rõ để xử lý.