Clip NÓNG 24h: "Hot girl" Bella tiếp tục gây xôn xao khi "chôm" tiền trên bàn thờ Thần Tài giữa ban ngày

"Hot girl" Bella tiếp tục gây xôn xao khi "chôm" tiền trên bàn thờ Thần Tài giữa ban ngày

"Hot girl" Bella tiếp tục gây xôn xao khi "chôm" tiền trên bàn thờ Thần Tài giữa ban ngày. Nguồn: Otofun

Vừa qua Bella (tên thật Đoàn Thúy Hà, SN 1986, đến từ Hải Dương) tiếp tục bị tố trộm tiền tại một hiệu thuốc ở địa bàn xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng. Sự việc xảy ra vào lúc 8h6' ngày 17/7 và được camera giám sát của hiệu thuốc ghi lại.



Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, Bella dựng xe rồi tiến lại gần hiệu thuốc. Người phụ nữ này "tia" ngay số tiền trên bàn thờ Thần Tài ngay cạnh cửa chính rồi liên tục ngó nghiêng xung quanh.

Thấy không có ai chú ý, Bella cúi xuống nhặt vội tiền trên bàn thờ rồi vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đoạn clip này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và gây xôn xao mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm.

Xôn xao clip Lê Tùng Vân trả lời thẩm phán vụ "Tịnh thất Bồng Lai"

Xôn xao clip Lê Tùng Vân trả lời thẩm phán vụ "Tịnh thất Bồng Lai". Nguồn: Tiin

Sáng nay (20/7), TAND huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” (đóng tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).

8h05, bị cáo Lê Tùng Vân được đưa đến phiên xử, cũng vào bằng khu vực cổng bên hông tòa án. Lực lượng PV báo chí ghi nhận những hình ảnh qua màn hình truyền trực tiếp.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Lê Tùng Vân khi được hỏi: "Bị cáo có vợ con không?", ông này trả lời: "Bị cáo chưa có vợ, đang chờ được lấy vợ". Câu trả lời khiến những người chứng kiến không khỏi bật cười.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An cáo buộc, nhóm người sống ở “Tịnh thất Bồng Lai” do ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) cầm đầu, chỉ đạo đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của cơ quan Công an huyện Đức Hoà, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ)…

Xe container mất lái leo lên dải phân cách rồi lật nghiêng

Xe container mất lái leo lên dải phân cách rồi lật nghiêng. Nguồn: SaoStar

Tình huống này được camera hành trình của xe container khác lưu thông phía sau ghi lại vào ngày 18/7 vừa qua và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, lúc này đã là nửa đêm, xe container di chuyển trên đoạn đường khá vắng.

Bất ngờ, chiếc xe mất lái rồi leo lên dải phân cách ở giữa đường rồi lật nghiêng. Phát hiện sự việc, một tài xế đi qua đã dừng xe và lại gần xem xét tình hình. Rất may, tài xế không bị thương tích nặng.

Camera ghi cảnh người lớn ẩu đả vì một trận banh của trẻ con làm một người chết ở TP.HCM

Camera ghi cảnh ẩu đả làm một người chết ở TP.HCM. Nguồn: Báo Tri Thức Trực Tuyến

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 15/7, cháu trai L.D.T.N. (10 tuổi) cùng nhóm trẻ nhỏ đá banh dưới sân chung cư Cây Mai nằm cuối hẻm 418 Hồng Bàng, phường 16, quận 11. Lúc này, một cháu trai (11 tuổi) trong nhóm có đá banh trúng một cháu gái (12 tuổi) ở sân chung cư.

Cháu trai đến nhặt banh và xin lỗi cháu gái, sau đó quay lại chơi tiếp. Một lúc sau, người dì của cháu gái ra chửi mắng nhóm trẻ nhỏ (trong đó có N.).

Thời điểm này, cha ruột của cháu N. là ông L.D.D.P. (41 tuổi, ngụ quận 11) có mặt ở sân chung cư nên cũng có "nói qua nói lại" với người dì, rồi ông P. dắt cháu N. về nhà.

Khoảng 17h35, người dì cùng một số thanh niên đến trước nhà ông P. trong hẻm 418 Hồng Bàng để nói chuyện. Ông P. lúc này cũng giải thích là "chuyện của con nít" và có ý muốn giảng hòa nhưng hai bên vẫn tiếp tục cự cãi một lúc trước khi nhóm người rời đi.

Nhưng đến khoảng 19h10, người phụ nữ này cùng nhóm thanh niên khoảng 8 người mang theo gậy gộc quay lại "nói chuyện", hai bên tiếp tục lớn tiếng, lời qua tiếng lại. Lúc này, có thêm cha ruột và em ruột ông P. tham gia.

Cuộc ẩu đả bắt đầu khi một thanh niên ném chậu cây về phía 3 cha con ông P.. Hậu quả, một thanh niên trong nhóm 8 người bị ông P. đâm tử vong. 3 cha con ông P. cũng bị nhóm thanh niên đánh bị thương, chảy máu.