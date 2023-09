Clip NÓNG 24h: iPhone 14 Pro bị móc trộm ngay giữa siêu thị đông người Clip NÓNG 24h: iPhone 14 Pro bị móc trộm ngay giữa siêu thị đông người

Thời điểm nghi can móc chiếc iPhone 14 Pro, tại tiệm gà rán trong siêu thị Go (ngã tư Vũng Tàu, TP Biên Hòa, Đồng Nai) có rất đông người đứng xếp hàng nhưng nghi can vẫn hết sức manh động, liều lĩnh và ra tay rất nhanh.

iPhone 14 Pro bị móc trộm ngay giữa siêu thị đông người Iphone 14 Pro bị móc trộm ngay giữa siêu thị đông người. Nguồn: Báo Pháp luật Sáng 24/9, Chị Ngọc Bích (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, đã tới công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) trình báo về việc bị móc trộm chiếc điện thoại iPhone 14 Pro ngay trong siêu thị Go (ngã tư Vũng Tàu). Theo trình bày của chị, ngày 23/9, chị đến siêu thị Go để mua sắm. Tại đây chị cùng con gái đến tiệm gà rán xếp hàng mua đồ ăn, để điện thoại ở túi quần phía sau. Khi mua xong chị kiểm tra điện thoại iPhone 14 Pro vừa mua được mấy tháng (giá 35 triệu đồng) đã bị lấy mất. Qua kiểm tra camera an ninh tại quầy bán gà rán thì ghi lại rất rõ vào thời điểm chị Bích mua gà rán có một người phụ nữ trùm kín mặt đội mũ đen, đeo khẩu trang và mặc áo khoác đi vào quan sát. Khi phát hiện sau túi chị Bích có chiếc điện thoại Iphone 14 Pro thì người phụ nữ này liền áp sát rồi móc chiếc điện thoại rồi nhanh chóng bỏ đi. Điều đáng nói là thời điểm nghi can móc túi tại tiệm gà rán có đông người đứng xếp hàng phía sau chị Bích nhưng nghi can hết sức manh động, liều lĩnh và ra tay rất nhanh. Thót tim cảnh nữ tài xế lái ô tô kéo lê xe máy trên đường Thót tim cảnh nữ tài xế lái ô tô kéo lê xe máy trên đường. Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh xe ô tô con kéo lê xe máy trên đường khiến nhiều người xem không khỏi thót tim. Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23/9, chiếc xe ô tô con màu đen sau khi va chạm với một xe máy đã không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, kéo lê chiếc xe một quãng đường dài. Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra trên địa bàn xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Chiếc ô tô màu đen mang biển số 61K-155xx do bà N.T.T (sinh năm 1988) điều khiển, khi đến đoạn đường D8 thuộc ấp Long Thọ (xã Long Hòa), ô tô đã va chạm với xe máy do anh P.H.N (sinh năm 1997) điều khiển đang chạy từ trong ngõ nhỏ ra đường. Thông tin từ Công an huyện Dầu Tiếng cho biết, do hoảng loạn, bà T. đã chạy thẳng về đến nhà cách nơi xảy ra va chạm hơn 2 km trong tình trạng chiếc xe máy đang dính chặt dưới gầm phía trước ô tô. Vụ tai nạn nói trên đã khiến người ngồi trên xe máy bị trầy xước trên đỉnh đầu, dập ngón tay, ngón chân và hiện nay đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, lập biên bản vụ tai nạn, tiến hành tạm giữ ô tô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Cướp tiệm vàng táo tợn tại Cam Ranh, Khánh Hòa Cướp tiệm vàng táo tợn tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Nguồn: Báo Bảo Vệ Pháp Luật Chiều tối 23/9 đã xảy ra một một cướp tiệm vàng táo tợn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Vụ việc xảy ra lúc khoảng 17h45’. Hai đối tượng đi xe máy tiếp cận tiệm vàng vào thời điểm tiệm khá đông khách. Cả hai đều bịt mặt, đeo găng tay, xông vào tiệm vàng Kim Khoa nằm trên trục đường QL1, phường Ba Ngòi, cầm vật giống súng ngắn. Theo video về vụ việc, 2 đối tượng hành động khá bình tĩnh, không chú ý đến mọi người xung quanh. Một đối tượng dùng búa mang theo đập vỡ tủ kính, lấy đi nhiều đồ trang sức bỏ vào túi đeo trước ngực. Đối tượng còn lại nhảy vào bên trong quầy, trong khu vực của nhân viên bán hàng, lấy đi một hộp màu vàng khá lớn, rồi 2 đối tượng ra xe máy tẩu thoát. Hành động của 2 đối tượng diễn ra nhanh chóng và dễ dàng, trước sự ngỡ ngàng, bất lực của chủ tiệm và hầu như không gặp phải sự kháng cự nào, cả từ nhân viên bảo vệ. Các cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành xác minh vụ việc và truy lùng 2 đối tượng. Đang nhảy múa, nam thanh niên đột quỵ vì lên cơn đau tim Đang nhảy múa, nam thanh niên đột quỵ vì lên cơn đau tim. Nguồn: Người đưa tin Vụ việc xảy ra tại Vinayaka Mandapam (Pandal) ở khu vực Maruti Nagar, thị trấn Dharmavaram, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 20/9. Người thiệt mạng được xác định là Prasad, 26 tuổi. Theo báo cáo, Prasad đang nhảy múa cùng với bạn mình trong khuôn khổ lễ hội ở Ganesh thì bất ngờ ngã quỵ vì đau tim và qua đời. Một đoạn clip về vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, chàng trai đang vui vẻ khiêu vũ cùng bạn mình thì bất ngờ ngã gục gần một nhóm phụ nữ và trẻ em đang ngồi xem. Prasad được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị, nơi các bác sĩ tuyên bố anh đã tử vong. Các quan chức cho biết thêm rằng nguyên nhân cái chết đã được xác định là do đau tim. Clip NÓNG 24h: Bức xúc loạt phương tiện lấn làn khẩn cấp chặn đứng xe cứu thương tại Hà Nội 23/09/2023 14:30

