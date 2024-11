Clip NÓNG 24h: Khách ăn phở hoảng hồn khi "mưa gạch" bất ngờ từ trên trời rơi xuống tại Hà Nội

Khách ăn phở hoảng hồn khi "mưa gạch" bất ngờ từ trên trời rơi xuống tại Hà Nội

Khách ăn phở hoảng hồn khi "mưa gạch" bất ngờ từ trên trời rơi xuống tại Hà Nội. Nguồn: Sức Khỏe và Đời Sống

Khoảng 7h30 ngày 16/11, tại số 10 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhiều người dân đang ngồi ăn sáng trên vỉa hè bất ngờ bị nhiều viên gạch từ trên cao rơi xuống. Có khách đã bị gạch rơi trúng người.

Được biết, vào thời điểm trên, công nhân đang chuyển gạch lên tầng cao một công trình xây dựng đã không tuân thủ các quy định an toàn lao động để gạch rơi từ trên cao xuống ngay gần quán phở.

Vụ việc khiến chiếc ô bạt che mưa nắng của quán phở bị thủng. Anh Trần Tư Thống (sinh năm 1976, quận Ba Đình, Hà Nội) bị một viên gạch rơi vào trúng vai, nhiều bàn ăn bị gạch rơi trúng khiến nhiều khách hoảng loạn. Anh Trần Tư Thống đã làm đơn và tới Công an phường Phan Chu Trinh trình báo.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh Hóa: Tài xế xe bán tải lùi xe bỏ chạy đâm va hư hỏng 9 ô tô khác

Tài xế xe bán tải lùi xe bỏ chạy đâm va hư hỏng 9 ô tô khác tại Thanh Hóa. Nguồn: Tiền Phong

Công an TP Thanh Hóa cho biết, hiện Vũ Huy Hoàng đã bị Công an TP Thanh Hóa tạm giữ hình sự để điều tra về các hành vi "Chống người thi hành công vụ" và "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác".

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 13/11. Vào thời điểm trên, Vũ Huy Hoàng lái ô tô bán tải màu đỏ lưu thông trên đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa).

Tại khu vực phường Đông Hương, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa thấy xe bán tải có dấu hiệu vi phạm nên ra lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, không những không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà Hoàng đã lùi xe trên đường một chiều, nhằm mục đích bỏ trốn.

Trong lúc chạy lùi, xe của Hoàng đã tông vào xe máy, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập tức truy đuổi. Khi đến khu vực bên hông chung cư 379, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) do đường hẹp nên Hoàng đã lái xe chạy tiến, chạy lùi.

Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông đã phải trưng dụng xe máy của người dân để chặn phía sau ô tô của Hoàng, yêu cầu dừng phương tiện. Tuy nhiên, Hoàng tiếp tục tăng ga lùi để bỏ chạy, kéo lê xe máy, đồng thời va chạm liên tiếp với 9 ô tô khác đang đỗ bên lề đường.

Quá trình bỏ chạy, ô tô của Hoàng bị mắc kẹt trên vỉa hè và bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế. Tiến hành đo nồng độ cồn cho thấy tài xế Vũ Huy Hoàng có 0,77 mg/lít khí thở.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Hà Nội: Thấy cảnh sát 141, người đàn ông vứt xe máy bỏ chạy để tẩu tán chất cấm nhưng bất thành

Thấy cảnh sát 141, người đàn ông vứt xe máy bỏ chạy để tẩu tán chất cấm nhưng bất thành. Nguồn: Sức Khỏe và Đời Sống

Sáng 16/11, thông tin từ Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội cho biết, tổ công tác Y9/141 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ đối tượng mang chất cấm trong người.

Theo đó, vào chiều 15/11, tổ công tác Y9/141 do Trung tá Nguyễn Xuân Trung (Đội phó Đội CSGT số 9, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) làm tổ trưởng phối hợp với Công an xã Cự Khê thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch trên tuyến đường Cienco 5 – Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Đến khoảng 13h30, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Đáng chú ý, ngay khi phát hiện Cảnh sát, đối tượng đã quyết định bỏ phương tiện để chạy trốn nhưng nhanh chóng bị tổ công tác khống chế, đồng thời cũng ngăn chặn việc người đàn ông này tẩu tán chất cấm đang cất giấu trong người.

Kiểm tra sau đó, cảnh sát thu giữ 2 gói giấy bên trong chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy). Qua đấu tranh, đối tượng khai danh tính là Nguyễn Văn T. (sinh năm 1975; trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội), đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng T. cũng thừa nhận tang vật cảnh sát thu giữ được là heroin.

Hiện tổ công tác Y9 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật về Công an xã Cự Khê để tiếp tục điều tra theo quy định.