Clip NÓNG 24h: Người dân vây bắt kẻ nghi ngáo đá chém 2 người đi đường ở Hải Phòng

Người dân vây bắt kẻ nghi ngáo đá chém 2 người đi đường ở Hải Phòng

Khoảng 19h40 ngày 11/11, tại tuyến đường Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng, 1 đối tượng nam giới đi bộ theo hướng từ ngã 6 Quán Trữ về chợ Bến Phà trong tình trạng có dấu hiệu thần kinh bất thường, tay cầm theo 1 dao phay. Trong quá trình đi bộ, đối tượng này chém gây thương tích 2 người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bắc Sơn đã kết hợp cùng tổ công tác Công an quận Kiến An đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng áp sát, không chế đối tượng tại vỉa hè trước cửa số nhà 44 đường Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng.

Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ của đối tượng 1 dao phay kích thước dài khoảng 40cm. Tổ công tác Công an quận Kiến An đã đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Bắc Sơn để điều tra, làm rõ.

Bình Phước: Xe 16 chỗ phóng như bay, tông văng xe máy khiến 1 người tử vong

Đoạn video được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 6 giờ 20 phút ngày 11/11, xe máy do người đàn ông điều khiển đang di chuyển chậm trên đường, trong khi giảm tốc độ để rẽ vào phía vỉa hè, xe máy bất ngờ bị một xe ô tô khách loại 16 chỗ chạy với tốc độ cao, từ phía sau lao đến tông trúng.

Va chạm mạnh khiến xe máy cùng người điều khiển bị hất văng ra xa cả chục mét, nạn nhân sau đó ngã xuống mặt đường, nằm im bất động.

Theo tìm hiểu, vụ tai nạn xảy ra trên đường ĐT.741 đoạn qua khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước). Danh tính người điều khiển xe máy được cơ quan chức năng xác định là anh D.L.V. (30 tuổi, quê Kiên Giang). Dù đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng anh V. đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp Công an thị trấn Tân Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ô tô chạy ngược chiều giữa phố ở Đồng Nai

Sự việc xảy ra vào sáng 11/11 trên đường Đồng Khởi (phường Trảng Dài), hướng từ TP Biên Hòa đi huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Một ô tô màu trắng bị người dân phát hiện đi ngược chiều. May mắn, tài xế ô tô gắn camera hành trình đã kịp thời đánh lái tránh va chạm.

Những hình ảnh ghi lại từ camera hành trình nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi coi thường luật pháp và gây nguy hiểm cho người khác của các tài xế đi ngược chiều.

Hiện Công an TP Biên Hòa đã vào cuộc điều tra xác minh, trích xuất camera an ninh để mời tài xế lên làm việc.