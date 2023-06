Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc người đàn ông trên du thuyền Cát Bà rơi xuống biển tử vong, nghi do say thuốc lào Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc người đàn ông trên du thuyền Cát Bà rơi xuống biển tử vong, nghi do say thuốc lào

Hình ảnh được camera trên du thuyền ghi lại cho thấy, tại thời điểm xảy ra vụ việc, du khách có biểu hiện choáng váng, buồn nôn, nghi say thuốc lào nên không kiểm soát được hành vi và ngã xuống biển tử vong.

Khoảnh khắc người đàn ông trên du thuyền Cát Bà rơi xuống biển tử vong, nghi ngờ do bị say thuốc lào Du khách rơi xuống biển tử vong, nghi ngờ do bị say thuốc lào. Nguồn: VOV Trước đó, tối 17/6, tàu du lịch chở hơn 30 du khách tham quan Vịnh Lan Hạ. Khoảng hơn 21h, trong khi tàu đang neo đậu ở khu vực Trà Báu (xã Việt Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng), một du khách là anh N.Đ.T. (SN 1982, trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) có biểu hiện loạng choạng, chóng mặt, buồn nôn. Sau đó, anh T. đã lao ra bên ngoài, định bám vào thành tàu để nôn nhưng không kiểm soát được hành vi nên đã rơi xuống biển. Lúc này, các thuyền viên trên tàu phát hiện sự việc và tổ chức cứu nạn nhưng do dòng nước chảy xiết nên không tìm thấy anh T. Đến sáng 19/6, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể anh T. ở gần khu vực tàu neo đậu. Trưa cùng ngày, thi thể anh T. đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng. Theo nhận định ban đầu, lúc xảy ra sự việc, anh T. nghi bị say thuốc lào. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Người phụ nữ cầm mũ bảo hiểm đập nát kính ô tô giữa phố Người phụ nữ cầm mũ bảo hiểm đập nát kính ô tô giữa phố. Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ cầm mũ bảo hiểm đập nát kính chắn gió một chiếc xe ô tô, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Cụ thể, một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo kính râm, bịt khẩu trang che kín mặt đang dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào kính chắn gió của chiếc xe ô tô hiệu Mazda. Lúc này, bên trong ô tô có người nhưng không ai có động thái mở cửa xuống xe. Sự việc xảy ra thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân xung quanh và cả những người đi đường. Sau khi đập vỡ kính, người phụ nữ leo lên nắp capo rồi chui vào bên trong xe, mặc cho những người xung quanh ngăn cản. Dù chưa biết nguyên nhân cụ thể nhưng màn đập xe đầy nguy hiểm của người phụ nữ đã khiến người xem không khỏi sợ hãi. Theo thông tin đăng tải, vụ việc xảy ra tại Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hôm 20/6. Trao đổi vào sáng 21/6, lãnh đạo Công an phường Trung Văn xác nhận, vào chiều 20/6, công an phường có nhận được tin báo từ người dân về một vụ xô xát tại đường Trung Thư thuộc địa bàn quản lý của phường. "Sau khi nhận được thông tin, đơn vị cử cán bộ ra hiện trường để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên khi tới nơi thì mọi người đã giải tán, chiếc ô tô và những người trong clip không còn ở hiện trường", vị lãnh đạo nói. Khoảnh khắc thùng xe container lật ngang đường khiến người dân khiếp sợ Khoảnh khắc thùng xe container lật ngang đường khiến người dân khiếp sợ. Nguồn: OFFB Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 20/6 trên đường đê Long Biên - Xuân Quan, đoạn trước Cây xăng Làng Nha (quận Long Biên, TP. Hà Nội). Theo video từ camera an ninh của cây xăng, chiếc xe container kéo theo rơ-mooc mang BKS 61R 060.15 đi từ dưới dốc lên đường đê Long Biên - Xuân Quan rồi rẽ đi Cầu Thanh Trì. Khi đang di chuyển thì bất ngờ bị lật ngang khiến hàng chục thanh sắt dài từ thùng văng ra đường. Thời điểm này có khá đông phương tiện qua lại. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người và phương tiện xung quanh nhưng khiến chiếc xe container hư hỏng nặng cùng tài xế bị thương nhẹ. Bên trong con tàu lặn mất tích khi tham quan xác tàu Titanic Video bên trong tàu lặn mất tích khi tham quan xác tàu Titanic. Nguồn: BBC Tàu Titan dài 6,7m, nặng 10.432kg, có thể lặn sâu gần 4.000m. Bốn động cơ điện đẩy giúp nó đạt tốc độ di chuyển 4km/h. Khi lặn, Titan dùng hệ thống nhắn tin đặc biệt để nhận hướng dẫn từ tàu mẹ ở trên mặt nước. Tàu lặn này được bắt vít từ bên ngoài, nên hành khách không thể mở nó ra từ bên trong. Tàu lặn Titan của công ty OceanGate được thiết kế chứa 5 người trong 1 ngày, gồm 2 giờ lặn xuống, vài giờ khám phá xác tàu Titanic và 2 giờ để quay trở lại mặt nước. Nội thất của Titan hầu như trống rỗng và đơn giản, chỉ có một nút bấm và màn hình trên tường. Con tàu được điều khiển bằng một thiết bị cầm tay với các nút bấm màu sắc. Trước đó, tàu lặn Titan chở 5 người, mất liên lạc với tàu mẹ hôm 18/6, sau 1h45 lặn xuống biển để ngắm xác tàu Titanic ở ngoài khơi bờ biển Canada. Tàu Titanic bị chìm vào tháng 4/1912. Do xác Titanic nằm ở độ sâu 3.810m dưới nước, nơi không có ánh mặt trời xuyên qua nên chỉ những thiết bị chuyên dụng mới có thể tiếp cận.

