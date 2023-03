Clip NÓNG 24h: Kinh hãi cảnh cuộn thép 20 tấn rơi khỏi container cán bẹp ô tô ở Thạch Thất

Kinh hãi cảnh cuộn thép 20 tấn rơi khỏi container cán bẹp ô tô ở Thạch Thất

Kinh hãi cảnh cuộn thép 20 tấn rơi khỏi container "trèo" lên xe con. Nguồn: MXHGT

Khoảng 11h ngày 13/3, tài xế Đ.Q.H. (SN 1978, trú tại Ba Vì, Hà Nội) điều khiển ô tô đầu kéo mang BKS 29H-414.XX chở theo 3 cuộn thép nặng hàng chục tấn, lưu thông trên tỉnh lộ 419 (thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội) theo hướng Quốc Oai – Thạch Thất.

Đến Km6+300 trên tỉnh lộ 419, 1 cuộn thép rơi xuống đường đè trúng ô tô mang biển số 29A-438.XX của ông N.V.T. (SN 19872). Thời điểm trên, ô tô con không có người nên không xảy ra thương vong. Tuy nhiên, vụ việc khiến nhiều người đang tham gia giao thông hoảng hốt.

Ninja Lead bất ngờ rẽ không xi nhan còn "khiêu chiến" với tài xế ô tô bằng hành động khó hiểu

Ninja Lead "khiêu chiến" với tài xế bằng hành động khó hiểu

Sự việc xảy ra mới đây tại đoạn hầm Kim Liên (Hà Nội) và đang được chia sẻ rần rần trên MXH. Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ đang chạy xe trên đoạn đường vào hầm thì bất ngờ rẽ trái nhưng không bật xi nhan. Do rẽ bất ngờ nên chị này bị một chiếc ô tô đi từ phía sau lên chặn đường rẽ. Không hiểu vì lý do gì, thay vì xin đường hoặc chờ tài xế đi qua, chị này lại lùi xe lại và tông vào chiếc xe này 3 lần, sau đó mới rời đi. Toàn bộ hành động của người phụ nữ được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại.

Sự thật về clip đổ canh vào bát đặt dưới đất cho học sinh ăn

Sự thật về clip đổ canh vào bát đặt dưới đất cho học sinh ăn

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh một người đàn ông mang hai bát loa to ra đặt dưới nền đất ở giữa sân trường tại xã Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang), sau đó đổ canh ra để học sinh ngồi xung quanh ăn gây xôn xao dư luận.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã gây xôn xao, đa số bình luận đều chỉ trích người trong clip và đặt câu hỏi tại sao không đặt thức ăn lên bàn mà để các em học sinh ăn dưới đất như vậy.

Theo tìm hiểu của PV, những hình ảnh trong đoạn clip trên được ghi lại tại Trường tiểu học Xín Cái, xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang.

Sáng 14/3, ông Bùi Văn Thư, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mèo Vạc cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về đoạn clip mới được đăng tải lên mạng.

Theo ông Thư, Trường tiểu học Xín Cái có cơ sở vật chất khá đầy đủ như bàn, ghế, nền gạch hoa. Hằng ngày các em học sinh ăn trưa xong đều có chiếu nằm nghỉ. Cuộc sống hằng ngày của các em không khổ như thế.

Ông Thư cũng cho biết, đã đề nghị Công an huyện Mèo Vạc vào cuộc xác minh. Theo báo cáo ban đầu của công an, người quay và đăng tải clip trên lên mạng với mục đích kêu gọi từ thiện. Chủ kênh Tiktok này không phải người địa phương. Hiện công an đang làm rõ và đơn vị sẽ có báo cáo cụ thể.

Hơn 1.000 người khỏa thân thi bơi tại Australia

Hơn 1.000 người khỏa thân thi bơi tại Australia. Nguồn Zing

Ngày 11/3, khoảng 1.300 người tham gia cuộc thi bơi khỏa thân tại cảng Sydney, Australia. Sự kiện được tổ chức trở lại sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19.

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 2019. Cuộc bơi năm nay là một phần của sự hợp tác với tổ chức từ thiện Skin Check Champions để giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc kiểm tra ung thư da.