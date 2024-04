Clip NÓNG 24h: Kinh hoàng khoảnh khắc 2 xe máy đấu đầu khiến 4 người thương vong

Khoảnh khắc 2 xe máy đấu đầu khiến 4 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút 2/4, trên đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế.



Vào thời điểm trên, anh T.V.D. (SN 1995, trú tại TP Huế) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 75F1-755.xx đi hướng từ đường Phan Chu Trinh về Đào Tấn, khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 75D1-429.xx lưu thông theo hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra va chạm, trên xe mô tô 75D1-429.xx có 3 người (chưa xác định được người điều khiển, cùng trú TP Huế) gồm anh T.V.Q.H. (SN 1999), anh N.V.M. (SN 1997) và anh T.T.H. (SN 1998).

Hậu quả, do va chạm mạnh khiến anh D. và anh T.T.H. tử vong tại chỗ, anh M. và anh T.V.Q.H. bất tỉnh được đưa đi cấp cứu, hai xe hư hỏng nặng.

Khoảng 19h30 ngày 1/4, lửa bùng lên dữ dội tại xưởng gỗ cũ có địa chỉ 124/4 đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, TP.HCM - khu vực giữa cầu Chữ Y và đường Nguyễn Văn Cừ; sau đó cháy lan sang dãy nhà ven kênh Tàu Hủ.

Theo xác minh ban đầu của công an quận 8, điểm cháy xuất phát từ bãi chứa vật liệu gỗ cũ rộng 320m2 phía sau nhà không số, sát nhà số 206/1/20 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8. Vụ cháy khiến căn nhà số 206/1/18 có diện tích 50m² bị cháy hoàn toàn. Căn nhà 206/1/18A bị cháy 100m².

Tổng diện tích bị cháy là 470m², rất may đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại về người.

Ngày 2/4, lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang khống chế đám cháy xảy ra lúc hơn 8h tại một kho hàng nội thất nằm trên đường 30/4.

Thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở kho hàng và sau đó lan nhanh. Lực lượng tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên đã liên hệ cơ quan chức năng nhờ ứng cứu.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC, Công an phường 12, Công an thành phố Vũng Tàu huy động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh. Ngoài ra còn hỗ trợ người dân di tản hàng hóa, tài sản đến nơi an toàn, tránh cháy lan.

Tuy nhiên, do kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đang khống chế vụ cháy và xác minh nguyên nhân, thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Trưa 1/4, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường Ngũ Hiệp thuộc thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra ô tô Mazda CX5, tài xế ô tô không chấp hành. Người này đã tăng ga lao thẳng vào tổ công tác, hất văng một cán bộ lên nắp capo xe. Khi xe di chuyển khoảng 200m, cán bộ công an rơi xuống đường và được đưa đi bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, yêu cầu chủ ô tô là anh N.V.T. (32 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) đưa xe về công an huyện để làm việc. Anh T. khai nhận không phải là người điều khiển phương tiện mà cho mượn xe.

17h30 cùng ngày, Công an huyện Thanh Trì đã bắt được đối tượng Nguyễn Việt Cường (SN 2005, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) và xác định đối tượng này dương tính với ma tuý.

Hiện Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp với Công an huyện Thường Tín mời chủ xe và đưa phương tiện về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.