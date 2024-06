Clip NÓNG 24h: Lại xuất hiện cảnh người dân chen lấn xem ông Thích Minh Tuệ khất thực sáng 13/6

Lại xuất hiện clip người dân chen lấn xem ông Thích Minh Tuệ khất thực sáng 13/6

Lại xuất hiện clip người dân chen lấn xem ông Thích Minh Tuệ khất thực sáng 13/6. Nguồn: MXH

Sáng nay, MXH lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ông Thích Minh Tuệ (Lê Anh Tú, 43 tuổi) vào nhà 1 người dân được cho là ở Gia Lai để khất thực. Thời điểm camera nhà người dân ghi lại là 5h55 phút sáng 13/6. Điều đáng nói là, thời điểm ông Thích Minh Tuệ đi khất thực, rất đông người dân đã tụ tập, chen lấn, xô đẩy nhau để được xem, quay phim, chụp ảnh.

Được biết, sau khi ẩn tu, ông Thích Minh Tuệ hiện ở trong một căn chòi ở huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai). Căn chòi được lợp tạm bằng tôn, kê vài tấm ván gỗ để ông Tuệ ngồi. Trước đó, một người thân của ông Thích Minh Tuệ cho hay, bắt đầu từ khoảng 4h sáng 11/6, ông Tuệ đã rời khỏi túp lều để bộ hành trên những con đường quen thuộc ở quê hương. Để đề phòng hiện tượng người dân tập trung đi theo, lực lượng chức năng đã có mặt từ sáng sớm để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

Một số người dân trong thôn ở quê nhà ông Minh Tuệ cho biết, mấy hôm nghe tin truyền nhau rằng ông Thích Minh Tuệ về nên đã đứng đợi bên đường để được nhìn thấy ông.

Việc nhiều người và phương tiện tập trung đông đúc đã khiến cho lực lượng CSGT phải rất vất vả để giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn giao thông.

3 ô tô "dồn toa" trên cầu Thăng Long, hàng trăm xe "bò" vào nội đô Hà Nội

3 ô tô "dồn toa" trên cầu Thăng Long, hàng trăm xe "bò" vào nội đô Hà Nội. Nguồn: OFFB

Vụ tai nạn 3 ô tô trên cầu Thăng Long (Hà Nội) xảy ra khoảng 17 giờ ngày hôm qua 12/6, theo chiều vào nội đô Hà Nội. Hai trong số ba xe tai nạn là xe cá nhân, xe còn lại là taxi.

Vị trí xảy ra tai nạn ở gần giữa cầu, làn trong. Tại hiện trường, ba xe ô tô va chạm theo kiểu xe trước va vào xe sau, các xe bị hư hỏng nhẹ.

Vụ tai nạn khiến hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau "bò" vào nội đô Hà Nội. Bên hướng ngược lại, giao thông cũng ảnh hưởng do nhiều phương tiện giảm tốc độ để quan sát vụ tai nạn.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng CSGT Hà Nội có mặt tại hiện trường để giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Kinh hãi nhóm thanh thiếu niên chạy xe "chẻ'" giữa 2 làn đường

Kinh hãi nhóm thanh thiếu niên chạy xe "chẻ'" giữa 2 làn đường. Nguồn: Báo Người Lao Động

Ngày 12/6, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tổ công tác đặc biệt 1311 của đơn vị này đã truy xét, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên chạy mô tô lạng lách, đánh võng trên đường phố, gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc cho người đi đường.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 8/6, tại đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, TP Huế, Tổ công tác đặc biệt 1311 của Công an TP Huế tuần tra và phát hiện Trần Nhật H. điều khiển mô tô chở Phạm Văn M. (cùng SN 2009; ngụ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có hành vi không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng. Tổ công tác đã bí mật đuổi theo và bắt giữ được H và M.

Qua khai thác nhanh đối tượng, tổ công tác xác định nhóm này còn có 4 thanh thiếu niên khác, vẫn đang điều khiển mô tô lạng lách trên các tuyến đường của TP Huế nên tiếp tục truy xét. Bốn đối tượngTrần Mậu Nhật C., Hồ Nhật Quang Tr., Nguyễn Văn Chu T., Bùi Nhật H. (cùng SN 2009, ngụ tại thị xã Hương Trà) bị bắt giữ ngay sau đó.

Số thanh thiếu niên này đã bị lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi gồm không có bằng lái xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng. Công an đã tạm giữ 3 mô tô để xử lý.

Xe máy chạy vào phần đường ô tô trên cầu Vĩnh Tuy

Xe máy chạy vào phần đường ô tô trên cầu Vĩnh Tuy. Nguồn: Kinh tế đô thị

Theo video được người dân chia sẻ, tình huống diễn ra vào khoảng 18 giờ 13 ngày 12/6 trên cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Lúc này, hai người đàn ông di chuyển bằng xe máy qua cầu nhưng không đi đúng phần đường dành cho xe máy. Điều đáng nói, xe máy của hai người này di chuyển qua lại liên tục 2 làn đường rất nguy hiểm.

Nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến hành vi trên của 2 người đi xe máy.