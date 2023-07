Clip NÓNG 24h: Lửa bao trùm khu vực cảng ở Nghệ An khiến nhiều tàu lớn bị thiêu rụi Clip NÓNG 24h: Lửa bao trùm khu vực cảng ở Nghệ An khiến nhiều tàu lớn bị thiêu rụi

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, do có gió to nên lửa nhanh chóng lan sang các tàu khác, khiến 5 tàu lớn đang neo đậu tại cảng bị thiêu rụi. Vụ việc xảy ra tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Lửa bao trùm khu vực cảng ở Nghệ An khiến nhiều tàu lớn bị thiêu rụi Lửa bao trùm khu vực cảng ở Nghệ An khiến nhiều tàu lớn bị thiêu rụi. Nguồn: Người Lao Động Tối 28/7, thông tin từ lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết tại khu vực cảng Lạch Quèn vừa xảy ra đám cháy lớn khiến nhiều tàu cá bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 28/7, một tàu cá đang neo đậu tại khu vực cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lửa cháy ngùn ngụt cùng khói đen bao trùm cả khu vực cảng. Đồng thời, do có gió to nên lửa nhanh chóng lan sang các tàu khác. Nhiều chủ tàu cá trong khu vực cảng hốt hoảng di chuyển tàu đi nơi khác để tránh cháy lan. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và hàng trăm người dân đã có mặt dập lửa. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi 5 tàu lớn đang neo đậu tại khu vực cảng.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Hà Nội: Xe máy phóng vụt lên, tài xế ô tô hoảng hốt vì cảnh tượng trước mắt Xe máy phóng vụt lên, tài xế ô tô hoảng hốt vì cảnh tượng trước mắt. Nguồn: Báo Giao Thông Tình huống giao thông trong đoạn camera hành trình dưới đây đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận trên mạng xã hội bởi những nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau đó. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 19h37' tối 27/7 trên một tuyến phố ở Hà Nội. Thời điểm này, một nam thanh niên nằm hẳn lên yên xe, điều khiển phương tiện chạy băng băng giữa phố khá đông. Khoảnh khắc thanh niên phóng xe vụt lên trước đầu ô tô có camera hành trình, tài xế không khỏi giật mình. May mắn không có va chạm nào xảy ra. Tuy nhiên, hành vi tham gia giao thông thiếu ý thức này khiến số đông không khỏi bức xúc. Nam thanh niên không chỉ khiến bản thân mà cả những người xung quanh gặp nguy hiểm. Kẹt xe kéo dài trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết ngày cuối tuần Kẹt xe kéo dài trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết ngày cuối tuần. Nguồn: Người Lao Động Rạng sáng 29/7, trao đổi với phóng viên, thiếu tá Hoàng Xuân Ân - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết đang chỉ đạo cho các đội tuần tra điều tiết phương tiện trên tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết rẽ vào Quốc lộ 1 để giảm ùn tắc. Trước đó, khoảng 4 giờ sáng nay, hàng trăm phương tiện mắc kẹt hơn 10km trên tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết từ Km 27. "Do mưa lớn kéo dài từ đêm khuya khiến nước ngập trên cao tốc, các phương tiện buộc đi chậm dẫn đến ùn tác xe kéo dài", thiếu tá Hoàng Xuân Ân cho biết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã cử lực lượng để điều tiết tại nút giao Ba Bàu với cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và nút giao tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) để yêu cầu các phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1, không lên cao tốc nhằm tránh gây thêm ùn tắc.

Đến khoảng 7 giờ sáng nay, nước mưa từ ven đường tràn vào vị trí Km 27 tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận - cách nút giao Quốc lộ 55 khoảng 2 km - đã rút dần. Các phương tiện có thể di chuyển chậm qua khu vực này. Tại nút giao Xuân Lộc (Đồng Nai) với đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, lực lượng CSGT vẫn điều tiết xe chạy về hướng Quốc lộ 1 để tránh ùn tắc. Đến 7 giờ sáng nay, lực lượng CSGT đã cho phép xe lưu thông vào đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Trước đó, do nước dâng cao trên mặt đường cao tốc, có đoạn sâu gần 1 m, nên nhiều phương tiện không dám lưu thông, gây kẹt xe. Một số xe khi cố băng qua vị trí ngập đã bị chết máy, trôi dạt vào lề đường. Các phương tiện cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để kéo những ôtô chết máy trên đường cao tốc ra khỏi vị trí ngập nước.

Đám cháy trên con tàu chở 3.000 xe hơi có thể kéo dài nhiều ngày Đám cháy trên con tàu chở 3.000 xe hơi có thể kéo dài nhiều ngày. Nguồn: Tiền Phong Con tàu Fremantle Highway dài 199m chở gần 3.000 chiếc xe hơi vẫn đang bốc cháy dữ dội ngoài khơi đảo Ameland của Hà Lan, Reuters đưa tin hôm 27/7. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định, nhưng một đoạn ghi âm do đài truyền hình RTL công bố nói rằng "đám cháy bùng phát từ ắc quy của một chiếc xe điện". Con tàu bốc cháy đêm 25/7 rạng sáng 26/7 khi đang chở 2.857 chiếc xe hơi từ Đức đến Ai Cập, trong số đó có khoảng 25 xe điện. Khoảng 300 chiếc xe trên tàu được sản xuất bởi Mercedes-Benz. Các thành viên thủy thủ đoàn đã cố gắng tự dập lửa nhưng không thành công và buộc phải tháo chạy. Đám cháy khiến một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng và một số người khác bị thương. Ít nhất 7 thủy thủ đã nhảy từ độ cao 30m xuống biển để thoát thân, thuyền trưởng tàu cứu hộ Ameland, Willard Molenaar cho biết. "Họ nhảy xuống và chúng tôi phải đưa họ lên thuyền, họ đã thực sự tuyệt vọng", Molenaar nói trên đài truyền hình NOS. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hà Lan nói với hãng tin ANP rằng đám cháy có thể kéo dài nhiều ngày. Các thành tàu được dội nước để làm mát, nhưng thuyền cứu hộ tránh phun quá nhiều nước lên tàu để tránh nguy cơ bị chìm.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định. Một đoạn ghi âm do đài truyền hình RTL công bố cho thấy một nhân viên cứu hộ nói rằng "đám cháy bùng phát từ ắc quy của một chiếc xe điện". Thách thức hiện tại đối với đội cứu hộ ở hiện trường là dập tắt đám cháy và giữ cho tàu chở hàng nổi. Các tàu cứu hộ đã đi vòng quanh con tàu để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra và một tàu thu hồi dầu đã được cử đến hiện trường đề phòng trường hợp rò rỉ. Vụ cháy mới nhất gợi nhớ đến một thảm họa hàng hải năm ngoái, khi con tàu chở khoảng 4.000 chiếc xe Volkswagen đến Mỹ bốc cháy suốt hơn một tuần và chìm trong vùng biển động bất chấp những nỗ lực để kéo con tàu đến nơi an toàn. Clip NÓNG 24h: Rolls Royce để trước cửa nhà bị kẻ trộm vặt gương chỉ trong chưa đầy 10 giây 28/07/2023 14:54

