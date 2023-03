Clip NÓNG 24h: Màn rước dâu độc lạ bằng 20 xe đầu kéo container "gây sốt"

Khoảnh khắc gay cấn truy bắt đối tượng vừa ra tù liều lĩnh cướp xe máy của nữ sinh

Cận cảnh bắt đối tượng vừa ra tù đã liều lĩnh cướp xe máy của nữ sinh. Nguồn: Báo Tiền Phong

Ngày 7/3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 6h30, ngày 6/3, trên tuyến đường Trần Nhân Tông, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Vào thời điểm trên, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình do trung tá Nguyễn Tất Kiên, Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng, thượng úy Đinh Anh Đức, thượng úy Đinh Đức Anh thực hiện làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe mô tô phóng rất nhanh, phía sau là một số người dân đuổi theo tri hô "cướp…cướp…"

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, tổ công tác nhanh chóng điều khiển phương tiện cùng người dân truy đuổi. Khi đến tuyến đê thuộc khu vực Cảng Việt - Nhật thuộc phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình đối tượng bị ngã và bị tổ công tác khống chế, bắt giữ, tạm giữ xe mô tô BKS 35H1 – 1381.

Quá trình làm việc, đối tượng cho biết tên là Nguyễn Trung Hiếu (SN 1985, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và khai vừa cướp chiếc xe mô tô BKS 35H1-1381 của một học sinh nữ đang trên đường đi học tại khu vực đường Trần Nhân Tông thuộc phường Bích Đào.

Sau khi cướp được tài sản, Hiếu bỏ chạy thì bị lực lượng công an và người dân phát hiện, truy đuổi và bị bắt giữ. Đối tượng cũng khai nhận mình mới ra tù được khoảng 10 ngày.

Hiện tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an thành phố Ninh Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

Màn rước dâu độc lạ bằng 20 xe đầu kéo container "gây sốt"

Chú rể chơi lớn khi đón dâu bằng đoàn 20 xe đầu kéo container. Nguồn: Báo Dân trí

Những ngày qua, hình ảnh, clip ghi lại cảnh đám cưới rước dâu bằng dàn xe đầu kéo container thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng, thích thú trước việc "chơi lớn" của chú rể.

Theo tìm hiểu, đám cưới này của chú rể Phan Thành Nhân (28 tuổi) và cô dâu Phan Thị Tố Uyên (24 tuổi, cùng trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Chú rể Thành Nhân cho hay, ý tưởng rước dâu bằng đoàn xe đầu kéo container do chính anh nghĩ ra. Cũng theo chàng trai này, trong 20 xe có một số thuộc đội xe có sẵn của nhà chú rể, số còn lại của người thân, đồng nghiệp.

Cô dâu Tố Uyên làm nghề giáo viên tại địa phương. Sau thời gian tìm hiểu, yêu thương từ năm 2021, họ quyết định về chung một nhà vào ngày 2/3 vừa qua. Hôm đó, chú rể lái xe hoa dẫn đầu, đoàn 20 xe đầu kéo đi sau.

Thành Nhân chia sẻ thêm, anh khá bất ngờ và vui vì được mọi người yêu thích, gửi nhiều lời chúc phúc.

Xôn xao đám cưới của cặp đôi đồng tính ở miền tây xứ Nghệ

Xôn xao đám cưới của cặp đôi đồng tính ở miền tây xứ Nghệ. Nguồn: MXH

Mới đây MXH xôn xao lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh đám cưới của một cặp đôi đồng tính ở Nghệ An. Được biết đám cưới diễn ra vào trưa 3/3, hàng trăm người dân được mời dự lễ thành hôn đặc biệt ở bản Kẻ Mẹ, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An khi cả "cô dâu" và "chú rể" là người đồng tính.

Trong thiệp hồng báo tin lễ thành hôn ghi "chú rể" là L.T.T. (SN 1993, trú bản Kẻ Mẹ, xã Mậu Đức, Con Cuông), sánh duyên cùng "cô dâu" L.T.H. (trú ở bản Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông).

Ông Võ Đình Thành, Chủ tịch UBND xã Mậu Đức, huyện Con Cuông xác nhận thông tin trên và cho biết, đám cưới trên là có thật tại địa phương.

BMW lao xuống biển, tài xế hoảng hốt mở cửa thoát thân

BMW lao xuống biển, tài xế hoảng hốt mở cửa thoát thân. Nguồn: Người đưa tin

Sự việc xảy ra vào ngày 5/3, tại Thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc ô tô hiệu BMW bất ngờ lùi lại rồi rơi xuống biển. Người lái xe được nhìn thấy đang đẩy cửa và bơi ra khỏi xe trước khi nó chìm xuống.

Theo một nhân chứng, chiếc BMW đang đỗ bất ngờ lùi lại, đâm gãy hàng rào rồi lao qua mép tường bao. Người dân gần đó đã ra sức ngăn cản để chiếc xe không lùi lại, tài xế cũng nhấn ga để chiếc xe lao lên nhưng bất thành.

May mắn thay, tài xế đã thoát khỏi chiếc xe ô tô đang chìm trong 30 giây. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được người dân ghi lại.