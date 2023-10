Clip NÓNG 24h: Mâu thuẫn tiền bạc, người phụ nữ ở TP.HCM bị tạt mắm tôm giữa ban ngày

Mâu thuẫn tiền bạc, người phụ nữ ở TP.HCM bị tạt mắm tôm giữa ban ngày

Ngày 9/10, mạng xã hội lan truyền clip người phụ nữ bán thịt heo (lợn) bị hai thanh niên táo tợn tạt mắm tôm ngay giữa ban ngày khiến người dân bức xúc.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường số 5 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM). Theo đó, khoảng 10h30 ngày 5/10, người phụ nữ tên M (khoảng 35 tuổi, tạm trú tại quận Bình Tân, chủ quầy thịt) đang đứng bán thịt heo cho hai người phụ nữ trước căn nhà trên đường số 5.

Lúc này, hai thanh niên mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mặt, đi xe máy chạy ngang qua. Người ngồi sau xe cầm lon mắm tôm tạt mạnh vào quầy thịt của bà M.

Phát hiện vụ việc, bà M xoay người né tránh nhưng vẫn bị mắm tôm dính khắp người. Ngoài ra, mắm văng tung tóe, dính lên thịt heo trên quầy và khiến hai phụ nữ đang đợi mua thịt giật mình hoảng hồn. Sau khi tạt xong, nam thanh niên ném lon vào quầy thịt rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Theo nguồn tin của phóng viên, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Công an phường Bình Hưng Hòa A, Công an quận Bình Tân sau đó đã có mặt ghi lời khai, trích xuất camera an ninh để truy xét những người liên quan. Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Nghệ An: Người phụ nữ liều lĩnh vượt đèn đỏ sang đường khiến loạt xe tải phải chào thua

Ngày 8/10, một tài xế chia sẻ clip người phụ nữ liều lĩnh sang đường khi các phương tiện đang di chuyển khiến cả loạt xe tải, xe container phải phanh lại trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hành vi vượt đèn đỏ sang đường một cách bất chấp của người phụ nữ đi xe máy là rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn giao thông nghiêm trọng nếu như các bác tài trong đoạn clip trên không xử lý kịp thời. Nếu gây tai nạn, tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà người lái xe có thể bị xử lý hình sự.

Hà Nội: Tài xế ô tô liên tục chèn ép, trả đũa xe khác vì không được nhường đường

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ va chạm giao thông giữa 2 chiếc ô tô con khiến nhiều người xem không khỏi bất bình.

Theo hình ảnh được camera hành trình ghi lại cho thấy, vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày 7/10, trên đường Lê Trọng Tấn (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) theo hướng đi Đại lộ Thăng Long. Khi xe có gắn camera hành trình đang di chuyển, bất ngờ một xe ô tô từ đường nhánh đã lao sang đường rất nhanh mà không quan sát.

Khi xe có camera hành trình không nhường đường, chiếc ô tô kia đã đuổi theo xe này, liên tục chèn ép.

Theo người đăng tải video cho biết, chiếc xe liên tục tạt đầu vì vậy đã xảy ra va chạm giữa hai phương tiện. Thâm chí, tài xế sau đó còn xuống xe, mắng chửi rồi lập tức rời đi.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận từ cộng đồng mạng, đa số ý kiến đều lên án hành vi lái xe thiếu văn hóa, cố tình gây nguy hiểm cho phương tiện khác của lái xe ô tô con.

Nghệ An: Cố băng qua lối đi tự mở, cô gái bị tàu tông trọng thương

Khoảng 15h ngày 8/10, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xảy ra một vụ TNGT đường sắt khiến một người phụ nữ bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu và video từ camera an ninh của nhà dân ghi lại, vào thời điểm trên, chị B.T.Y (SN 1984, quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển xe máy BKS 37L2-305.xx di chuyển trên QL1.

Sau đó, chị Y rẽ phải vào lối đi tự mở đoạn Km 267+500 (có biển báo, cọc thu hẹp), đường sắt Bắc - Nam (thuộc địa phận xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Đúng lúc này, tàu H4320 di chuyển trên đường sắt, hướng Nam - Bắc chạy tới tông phải.

Vụ tai nạn khiến chị Y bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, xe máy bị hư hỏng nặng; Tàu H4320 bị chậm lộ trình ở ga tiếp theo (ga Cầu Giát) 28 phút.