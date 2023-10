Clip NÓNG 24h: Cháy lớn kho chứa đồ lúc rạng sáng ở Quảng Nam

Cháy kho chứa đồ lúc rạng sáng, lực lượng chức năng mất hơn 1 giờ để khống chế

Cháy kho chứa đồ lúc rạng sáng lực lượng chức năng mất hơn 1 giờ để khống chế. Nguồn: Báo Sức khỏe và Đời sống

Vì vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc rạng sáng, địa điểm lại là nơi tập trung nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên người dân không thể tự mình khống chế đám cháy và phải nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.



Khi lực lượng PCCC đến hiện trường, đám cháy đã lan rộng ra gần như toàn bộ kho chứa, khói đen bốc cao kèm lửa đỏ rực có thể nhìn thấy từ xa.

Các chiến sĩ PCCC sau đó phải mất gần 1 tiếng đồng hồ để khống chế đám cháy. Vụ hỏa hoạn dù khá lớn nhưng may mắn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản hiện vẫn đang được thống kê.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Cháy lớn nhà dân ở TP.HCM trong đêm

Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy lớn tại nhà dân. Nguồn: Công An TP.HCM

Khoảng 21 giờ ngày 6/10, khói lửa bất ngờ bùng lên từ tầng 4 (tầng thượng) của căn nhà nằm trên đường Minh Phụng, Phường 9, Quận 6 (TP.HCM), cách cầu vượt Cây Gõ khoảng 300m.

Phát hiện cháy, nhiều người hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do lửa cháy lớn, sức nóng tỏa ra khủng khiếp nên bỏ chạy ra ngoài.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều lực lượng đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa, cứu hộ. Các lực lượng Công an địa phương cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ cháy chữa cháy và phong tỏa hiện trường, giải tỏa giao thông tạo điều kiện cho công tác chữa cháy được thuận lợi. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, dập tắt sau đó. Bước đầu xác định vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng thiêu rụi nhiều tài sản. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy đang được điều tra, thống kê.

Được biết, tầng trệt của căn nhà trên là cửa hàng bán mỹ phẩm. Các tầng trên là nơi ở, sinh hoạt.

Đối tượng giả vờ bán nhẫn để cướp tài sản ở tiệm vàng Trà Vinh

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh. Nguồn: Báo Người Lao Động

Vào khoảng 10 giờ 6/10, Nguyễn Văn Tam (48 tuổi; ngụ phường 1, TP Trà Vinh) đến tiệm vàng trên để bán chiếc nhẫn trị giá hơn 7 triệu đồng.

Trong lúc chủ tiệm vàng là ông L.B.T. tính tiền để trả, Tam bất ngờ đánh ông T. và có ý định lao vào quầy giao dịch để chiếm đoạt tài sản.

Bị tấn công, ông T. lấy máy tính và cây ném đối tượng rồi tri hô. Tam bỏ chạy.

Ông T. và người giúp việc đuổi theo, cùng người dân truy bắt, khống chế đối tượng rồi giao cho công an. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 con dao cùng các tang vật khác. Theo cơ quan công an, Tam đang nợ nần nên làm liều đi cướp.

Xe máy ôm cua như đua xe, tông gãy 2 cột mốc bê tông, 2 người gặp nạn

Xe máy ôm cua như đua xe, tông gãy 2 cột mốc bê tông, 2 người gặp nạn. Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông mới đây cho thấy, sau cú tông mạnh gãy 2 cột mốc bê tông, 2 người đi xe máy văng về phía trước. 1 người nằm gục trên đường, trong khi người còn lại có thể đứng dậy đi lại. Theo hình ảnh camera nhà dân ghi lại, vụ tai nạn xảy ra vào tối 1/10. Đoạn clip thu hút hàng chục bình luận, trong đó, phần lớn các ý kiến chỉ trích lái xe máy phóng nhanh, chạy ẩu.