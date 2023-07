Clip NÓNG 24h: Ngã xuống đường sau va chạm, người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong tại Phú Thọ

Phú Thọ: Ngã xuống đường sau va chạm, người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong

Ngã xuống đường sau va chạm, người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong tại Phú Thọ. Nguồn: Báo Giao Thông

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 9h32 ngày 9/7, tại Quốc lộ 2, khu vực gần cổng chợ Chí Đám thuộc địa phận khu Ngọc Chúc 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Thời điểm trên, anh H.N.A (SN 1982, ở khu Ngọc Chúc 3, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng) điều khiển xe máy màu trắng BKS 24B2 - 224.xx di chuyển theo hướng Phú Thọ - Tuyên Quang.



Khi đến đoạn cổng chợ, anh A điều khiển xe vượt lên và va chạm với xe máy màu nâu BKS 19L4 - 15xx do anh P.T.H (SN 1994, ở khu Thống Nhất, xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng) điều khiển đi cùng chiều.

Sau va chạm, anh A đã ngã vào phần thân của xe đầu kéo BKS 23H - 012.xx kéo rơ-moóc mang BKS 23R - 004.xx (chưa xác định được người lái xe đầu kéo) đang di chuyển cùng chiều. Hậu quả, anh A tử vong tại chỗ, xe mô tô BKS 24B2 - 224.xx bị hư hỏng nặng.



Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hưng Yên: Xe máy tông thẳng vào ô tô ở ngã tư

Xe máy tông thẳng vào ô tô ở ngã tư tại Hưng Yên. Nguồn: Zingnews

Đang di chuyển qua ngã tư, xe ô tô bất ngờ bị một xe máy lao thẳng vào. Vụ va chạm khiến 2 người trên xe máy bị hất văng lên trời và bắn ra xa. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 7/7 tại TP. Hưng Yên. Hiện chưa rõ thông tin thương vong cũng như thiệt hại của vụ tai nạn.

2 xe container cháy dữ dội giữa ngã tư ở Bình Dương

2 xe container cháy dữ dội giữa ngã tư ở Bình Dương. Nguồn: Người Lao Động

Tới 9 giờ ngày 10/7, Công an TP. Thuận An và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra nguyên nhân 2 xe container va chạm, rồi bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, một xe container biển số 70C chạy trên đường ĐT 743 hướng từ vòng xoay An Phú đi ngã tư 550.



Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Du (phường Bình Hòa, TP. Thuận An) thì xảy ra va chạm với một xe container, biển số 51C đang băng qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến thùng container của xe 51C lật ngang xuống đường, hai phương tiện sau đó cùng bốc cháy ngùn ngụt. May mắn, các tài xế đã kịp thoát ra trước đó nên không có thương vong về người.



Nhận tin báo, cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa, tuy nhiên 2 phần cabin của 2 phương tiện đều đã cháy trơ khung.



Sáng nay, vào giờ cao điểm lượng xe qua khu vực này bị ùn tắc do hai phương tiện nằm chắn giữa ngã tư.

Tài xế bất ngờ khi tấm bảng lao vào kính chắn gió

Tài xế bất ngờ khi tấm bảng lao vào kính chắn gió. Nguồn: Zingnews

Hình ảnh được ghi lại vào sáng 8/7 trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Đang di chuyển trên đường, tài xế ô tô bỗng giật mình hoảng hốt khi tấm bảng gỗ từ xe tải phía trước văng trúng kính chắn gió. Rất may đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra sau tình huống trên.