Clip NÓNG 24h: Phát hiện tụ điểm chuyên cung cấp bóng cười trong bãi tập kết xe khách tại Hà Nội

Hà Nội: Đột kích điểm cung cấp bóng cười chui trong... bãi tập kết xe khách

Phát hiện tụ điểm chuyên cung cấp bóng cười trong bãi tập kết xe khách tại Hà Nội. Nguồn: An Ninh Thủ Đô

Vào khoảng 19h ngày 7/7, Đội 7- Phòng CSKT Công an TP. Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra tại khu vực điểm tập kết bãi xe 368 ở phố Mạc Thái Tông, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm; phát hiện trong ngôi nhà cấp 4 có khoảng 100 bình khí N20. Theo tài liệu trinh sát, số bình khí N20 được "ém" tại đây, chờ đêm tối mới vận chuyển đến các điểm tiêu thụ.

Qua kiểm tra, những bình khí này có trọng lượng từ 5 đến 15kg. Nhiều bình khí N20 có trọng lượng 20kg và 1 máy dùng để sang chiết khí. Cùng với đó, khoảng 10kg vỏ bóng bay dùng để bơm khí N20 vào cũng đã bị thu giữ.



Tổ công tác liên ngành xác định chủ số hàng trên là Nguyễn Văn T. (SN 1992, quê quán xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Tại thời điểm kiểm tra, T. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Theo chỉ huy Đội 7, qua khai thác ban đầu, cơ quan chức năng làm rõ "điểm đến" của số hàng trên là các quán bar trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh lân cận. Với lợi nhuận cao, các đối tượng bất chấp quy định cấm kinh doanh, sử dụng và tìm đủ mọi cách để cất giấu, lén lút hoạt động.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra xử lý.

Nam thanh niên nằm dài trên xe máy rồi làm xiếc trên cầu Nhật Tân

Nam thanh niên nằm dài trên xe máy rồi làm xiếc trên cầu Nhật Tân. Nguồn: Saostar

Ngày 7/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên nằm dài trên chiếc xe máy rồi điều khiển xe chạy trên cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Không những nằm dài trên xe máy, nam thanh niên này còn lạng lách, đánh võng từ làn ô tô sang làn xe máy. Toàn bộ hành động của nam thanh niên này được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại.



Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động vi phạm luật giao thông của nam thanh niên. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cũng đề nghị Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm trường hợp này.

Điều tra vụ nhóm người đập phá xe giường nằm trên đường QL 1A

Điều tra vụ nhóm người đập phá xe giường nằm trên đường QL 1A. Nguồn: Người Đưa Tin

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip, ghi lại cảnh chiếc xe khách giường nằm khi đang di chuyển trên đường QL 1A thì bất ngờ bị một ô tô BKS 37A-017... từ phía sau vượt lên, liên tục chèn ép, chặn đầu.

Sau đó, những người trong xe ô tô con đã liên tục chửi bới, đe dọa và dùng hung khí đập phá xe giường nằm khiến nhiều người hoảng sợ. Sự việc được xác định xảy ra trên QL 1A, đoạn khu vực huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo anh Nguyễn Thanh T. (tài xế xe khách giường nằm bị đập phá) cho biết, xe của anh chạy tuyến Nghệ An – Lào. Vào khoảng 14h ngày 3/7, xe giường nằm của anh xuất bến từ bến xe Bắc Vinh, TP. Vinh đi trên QL 1A chạy hướng Nam - Bắc. Trên xe có 4 người là lái xe và các phụ xe. Khi xe đến đoạn đường trên thì bị một nhóm người truy đuổi, đe dọa.

"Chúng tôi bị một ô tô con chạy phía trước đánh võng, chặn xe. Phía sau có một xe khác chặn không cho lùi. Do quá hoảng sợ nên tôi đã cùng anh em phụ xe bỏ chạy, nhưng bị ô tô con chạy phía trước liên tục đánh võng, ép vào lề đường và bị người trên xe dùng hung khí đập vỡ kính xe", anh T. nói.

Sau đó, xe khách giường nằm tiếp tục di chuyển đến địa phận phường Hải Hòa, TX. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì tiếp tục có thêm một nhóm người khác đi trên nhiều xe máy cùng truy đuổi và chặn xe. Vì vậy, xe khách phải đến UBND phường Hải Hòa trình báo sự việc với công an địa phương để được giúp đỡ.



Được biết, toàn bộ thông tin, tài liệu và phương tiện liên quan đã được Công an TX. Nghi Sơn bàn giao cho Công an huyện Diễn Châu vào ngày 4/7. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện ở Bạc Liêu

Vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện ở Bạc Liêu. Nguồn: Saostar

Tối 7/7, ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ấp Ba Mến A, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 4 nhà dân bị sập và tốc mái do hiện tượng vòi rồng.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, tại ấp Ba Mến A, xã An Trạch A xuất hiện mưa rào. Tiếp đó, nhiều người dân bất ngờ được chứng kiến một cột nước nối từ vuông tôm lên không trung tạo thành vòi rồng cao hàng chục mét.

Vòi rồng xuất hiện với sức công phá rất mạnh, tan dần sau khoảng 10 phút. Người dân đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh về hiện tượng vòi rồng.

Được biết, hiện tượng vòi rồng này quét qua khu vực dân cư gần đó làm 4 nhà dân trên địa bàn ấp Ba Mến A bị ảnh hưởng. Trong đó, 3 căn bị tốc mái và 1 căn bị sập. Đa phần những hộ dân chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng vòi rồng đều có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.